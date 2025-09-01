Τα πρώτα νούμερα των μετρήσεων στην κυβέρνηση, η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ και ο διχασμένος ΣΥΡΙΖΑ

Σας είχα γράψει και προ ημερών ότι η κυβέρνηση θα έτρεχε δημοσκόπηση πριν από τη ΔΕΘ, προκειμένου να δει πού βρίσκονται τα πράγματα, ώστε να καταλάβει και ποια είναι η βάση εκκίνησης. Η μέτρηση δεν έχει τελειώσει, όπως μαθαίνω, αλλά ήδη τα πρώτα στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί στο Μαξίμου. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η ΝΔ στην εκτίμηση είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, μεταξύ 28-29%, ενώ στην πρόθεση κάπου στο 25%+. Με απλά λόγια, η βελόνα δεν κινήθηκε ιδιαίτερα σε σχέση με πριν τις διακοπές που δείχνει ότι γενικά οι πολίτες δεν ήθελαν να ασχοληθούν.

Για τους αισιόδοξους του κυβερνητικού σχήματος, αυτό δίνει μια καλή βάση εκκίνησης για το πακέτο της ΔΕΘ. Για τους πιο απαισιόδοξους, η κυβέρνηση έχει καθηλωθεί σε ποσοστά που καθιστούν την αυτοδυναμία όνειρο απατηλό.

Οι σταυροί στα ψηφοδέλτια

Μια ομάδα βουλευτών της ΝΔ με «μπροστάρη» τον Δημήτρη Καιρίδη πιέζει ιδιαίτερα, ώστε να αναγράφονται οι σταυροί που παίρνει ο κάθε υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο των εθνικών εκλογών, όπως έγινε και στην περίπτωση των ευρωεκλογών. Λένε ότι έτσι μειώνονται τα περιθώρια λαθροχειρίας και αναμένουν από το υπουργείο Εσωτερικών να φέρει τη σχετική ρύθμιση, όταν θα έρθει προς ψήφιση και το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων. Αν το ΥΠΕΣ δεν ρυθμίσει, πάντως, οι βουλευτές (που δεν είναι και λίγοι) εμφανίζονται έτοιμοι να φέρουν τροπολογία. Πάντως, αν η ρύθμιση δρομολογηθεί, αυτό σημαίνει ότι θα μπει τέλος στην ιστορία με τα ψηφοδέλτια που στέλνονται προεκλογικά από τα βουλευτικά γραφεία, καθώς τα ψηφοδέλτια που θα πέσουν στην κάλπη θα πρέπει να είναι αυστηρά αυτά που δίνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Πρεμιέρα περιοδειών στη Μακεδονία

Από σήμερα ξεκινούν οι περιοδείες των γαλάζιων κλιμακίων ενόψει της ΔΕΘ σε νομούς της Μακεδονίας και όχι μόνο της Κεντρικής. Θα γίνουν επισκέψεις και στους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, όπου τα πράγματα είναι ζόρικα, οι οποίες θα πυκνώνουν όσο πηγαίνουμε πιο κοντά στην ημερομηνία διενέργειας της ΔΕΘ. Τις τελευταίες δύο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, θα μπουν στην εξίσωση και βαριά ονόματα (Δένδιας, Πιερρακάκης, Άδωνις), οι οποίοι θα περιοδεύσουν σε Α' και Β' Θεσσαλονίκης.

H «Μαύρη Βίβλος» της γαλάζιας διακυβέρνησης

Στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν την αντεπίθεση τους και μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τέσσερις συνεντεύξεις στη Χαριλάου Τρικούπη όπου βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος θα επιδιώξουν να αποδομήσουν το κυβερνητικό έργο της ΝΔ τα τελευταία 6 χρόνια. Οι θεματικοί άξονες είναι η ανάπτυξη, οι κοινωνικές ανισότητες, οι θεσμοί και η οικονομία. Το πρόγραμμα απλώνεται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κι εξαιρείται η Τετάρτη, όπου θα πραγματοποιηθεί η παραδοσιακή επετειακή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη.

Διχοτομημένοι στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κουμουνδούρου πάλι δεν ασχολούνται ούτε με φιέστες, ούτε με εκδηλώσεις. Τα μολύβια είναι κάτω και άπαντες περιμένουν το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μου προκύπτει από ρεπορτάζ και όχι από κουτσομπολιά είναι ο πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα δεχόταν στην αγκαλιά του πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο θα βάλει βέτο σε διακεκριμένους δικούς τους συνεργάτες της κυβερνητικής του θητείας με προεξάρχοντες τον Παύλο Πολάκη και το Νίκο Παππά. Ο λόγος είναι προφανής: ο πρώτος είναι τοξικός και θεωρείται πως θα έκλεινε τον δρόμο σε πολλούς κεντρώους ψηφοφόρους με τη ρητορική του και τη στάση του. Ο δεύτερος, παρότι υπήρξε στενός συνεργάτης του Προέδρου, θεωρείται πως κουβαλάει την ατυχέστατη ιστορία των τηλεοπτικών αδειών που στιγμάτισε τον ΣΥΡΙΖΑ και συνδυάστηκε από την καταδίκη του με 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο.

Θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος;

Στην κυβέρνηση επιμένουν πως ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει και επειδή είναι βέβαιο πως ο Πρωθυπουργός θα ερωτηθεί στη ΔΕΘ την ερχόμενη Κυριακή, θεωρώ δεδομένο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι αρνητικός. Ωστόσο έχω μάθει πως υπάρχει μόνο ένα σενάριο βάσει του οποίου θα μπορούσε να δεχθεί μια αλλαγή: το μπόνους των εδρών να συνδυάζεται με τη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Αυτό θα έλεγα πως μπορεί και να ιντριγκάρει το Μέγαρο Μαξίμου. Οριστικές αποφάσεις όμως δεν αναμένεται να ληφθούν τώρα.