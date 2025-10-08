Τα θετικά σχόλια του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη για τις επιτυχίες της Ελλάδας και η απάντηση Μητσοτάκη

Τον «βαθύ θαυμασμό» του για τις οικονομικές επιτυχίες της Ελλάδας εξέφρασε χθες (07/10), στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, ο Ιωακείμ Νάγκελ, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας (Bundesbank) και ένα από τα ισχυρότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Η οικονομική επίδοση της Ελλάδας είναι πολύ εντυπωσιακή», σημείωσε ο Νάγκελ, προσθέτοντας ότι κατά κανόνα αποφεύγει τα σχόλια για άλλες χώρες, όμως στην περίπτωση της Ελλάδας ήταν υποχρεωμένος να κάνει «μία εξαίρεση».

Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης στάθηκε στην επιμονή με την οποία έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις, τόνισε πως ο ρυθμός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ το 2024 «ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος» του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ προσέθεσε ότι και η αγορά εργασίας έχει «βελτιωθεί εντυπωσιακά», με την ανεργία να υποχωρεί στο 8%.

Τη στιγμή που η πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα στη Γαλλία προκαλεί ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Γ. Νάγκελ υπογράμμισε ότι σήμερα το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι «χαμηλότερο από αυτό της Γαλλίας και της Ιταλίας». Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν τη χώρα μας με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ό,τι τη δεύτερη και την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία ανάμεσα στις 20 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ.

Ο ισχυρός άνδρας της Bundesbank δήλωσε μάλιστα πως η «ιστορία επιτυχίας» της Ελλάδας αποτελεί «πραγματική έμπνευση για ολόκληρη την Ευρώπη», καθώς δείχνει ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αποφέρουν αποτελέσματα. Δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη να αντλήσει διδάγματα η πατρίδα του, η Γερμανία, όπου, όπως είπε, «διαρθρωτικές προκλήσεις απαιτούν προσοχή άμεσα».

Στα σχόλια του Γ. Νάγκελ αναφέρθηκε στη δική του ομιλία στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα συχνά οδηγεί στην απαξίωση ακόμα και απτών επιτυχιών της χώρας, οι οποίες την ίδια στιγμή αναγνωρίζονται στο εξωτερικό.

«Είναι μερικές φορές δυσάρεστο να πρέπει να έρχονται σημαίνοντες άνθρωποι από το εξωτερικό να μας θυμίζουν τα προφανή, τα οποία εμείς πολλές φορές δυσκολευόμαστε, μέσα στην τοξικότητα της πολιτικής σύγκρουσης, να αναγνωρίσουμε. Ας είμαστε, λοιπόν, δρ Νάγκελ, και εμείς λίγο πιο υπερήφανοι γι’ αυτά τα οποία έχουμε κατακτήσει. Διότι, σας διαβεβαιώνω, δεν είναι καθόλου λίγα», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.