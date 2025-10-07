Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Οι τρεις προϋποθέσεις της ευημερίας - «Μακριά από λαϊκισμό και πολιτικά πειράματα»

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Το κεντρικό μήνυμα της φετινής εκδήλωσης ήταν: «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη».

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ενώ ακολούθησε συζήτηση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Γερμανίας και μέλους του Δ.Σ. της ΕΚΤ, Dr. Joachim Nagel, με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Η σταθερότητα ως θεμέλιο της προοπτικής της χώρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη σημασία της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, υπενθυμίζοντας τις δύσκολες περιόδους που πέρασε η χώρα:

«Η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική - Θυμίζω τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική - Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά».

Παράλληλα, τόνισε ότι μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις μπορούν να εγγυηθούν τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την πορεία της χώρας προς την ευημερία:

«Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν.

Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό - Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

Έθεσε ως στόχο τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, μακριά από λαϊκιστικές προσεγγίσεις

Αναδρομή στην πρώτη ομιλία στο ΣΕΒ το 2016

Στην αρχή της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε την πρώτη του ομιλία στο ΣΕΒ πριν από σχεδόν 10 χρόνια το 2016, ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, όπως είπε, συνεχίζει να κινείται με την ίδια «πυξίδα» και ως Πρωθυπουργός, επιμένοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με την ατομική προκοπή των πολιτών.

«Τότε είχα δεσμευθεί σε πέντε σημεία. Πρώτον ότι θα δώσω μάχη ώστε να πειστεί η κοινωνία πως η επιχειρηματικότητα αποτελεί οδό ευημερίας για τη χώρα. Δεύτερον ότι οι προτεραιότητες του κόμματός μου, αλλά και της χώρας, θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας.

Τρίτον ότι από την πλευρά του το κράτος πρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στην παιδεία, στην υγεία, αλλά και στην ενέργεια, στη χωροταξία και στην ασφάλεια. Τέταρτον ότι χρέος της πολιτείας είναι να προφυλαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός και πέμπτο ότι θα δώσω ένα ξεχωριστό βάρος στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας», τόνισε αρχικά.

«Σχεδόν 10 χρόνια μετά από το ίδιο βήμα του ΣΕΒ με πυξίδα τους ίδιους στόχους κινούμαι και ως Πρωθυπουργός, τόσο στη διάρκεια της πρώτης όσο και της δεύτερης θητείας. ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ίδια την ατομική προκοπή», προσέθεσε.

Οι τρεις καθοριστικοί παράγοντες για τον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τρεις βασικούς άξονες που θεωρεί κρίσιμους για την επιτάχυνση του οικονομικού μετασχηματισμού και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου:

Διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, που κατακτήθηκε με κόπο μετά την κρίση. Διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας, ώστε να αποφευχθούν νέες περιπέτειες δημαγωγίας. Ανθεκτικότητα απέναντι στην αβεβαιότητα, που σήμερα χαρακτηρίζει πολλές χώρες, ακόμα και με ισχυρούς θεσμούς.

«Πρέπει ο μετασχηματισμός της οικονομίας να επιταχυνθεί.Πρώτον, η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεύτερον, η διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.

Και τρίτον, η ανθεκτικότητα απέναντι στην αβεβαιότητα», υπογράμμισε.

Η διεθνής συγκυρία και τα παραδείγματα άλλων χωρών

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κυβερνήσεις συνεργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τονίζοντας την ανάγκη ισχυρών κυβερνήσεων. «Αν κάποιος δεν πείθεται για τον κίνδυνο που παραμονεύει, αρκεί να δει τι συμβαίνει ακόμα και σε κράτη με ισχυρούς θεσμούς.

Μια κυβέρνηση συνεργασίας έχει πάντα μεγαλύτερες δυσκολίες από ό,τι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και αποφυγής του λαϊκισμού. «Όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα. Και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα», κατέληξε.

«Η κυβέρνηση στάθηκε και μένει πάντα δίπλα στη βιομηχανία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της κυβέρνησης προς τη βιομηχανία, τονίζοντας ότι «μέσω της αντιστάθμισης των ρύπων απορροφήσαμε ένα σημαντικό ποσοστό της αύξησης της ενέργειας από το 2019».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι επιβαρύνσεις για ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ και ΕΦΚ παραμένουν μειωμένες για τις επιχειρήσεις, δίνοντας ανάσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

«Στο σύνολό τους αυτές οι παρεμβάσεις αθροίζουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια», σημείωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη αυτή αποτυπώνεται και στην κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Η διεθνής ανταγωνιστικότητα είναι μια συνεχής άσκηση»

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι μια στατική διαδικασία αλλά μια διαρκής πρόκληση.

«Παρακολουθούμε προσεκτικά τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναζητούμε πρόσθετα εργαλεία, συζητάμε όλες τις επιλογές που θα έκαναν τη βιομηχανία μας πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύντομα οι τελικές αποφάσεις

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις για νέα μέτρα στήριξης. «Σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: να ενισχύει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα, να κινείται μέσα στα εθνικά δημοσιονομικά περιθώρια, να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά όσο αυτό είναι εφικτό να έχει και μια ευρύτερη περίμετρο ωφελουμένων».