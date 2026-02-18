Μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση έπεσε στα χέρια μου και αφορά τη σταυροδοσία της Α' Αθηνών, η οποία μετρά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται με δεδομένη και την είσοδο του Κώστα Μπακογιάννη στο ψηφοδέλτιο. Μου λένε ότι καθαρά πρώτος είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν ο Κώστας Μπακογιάννης που έχει έτοιμο μηχανισμό από τον Δήμο Αθηναίων και βεβαίως ο Βασίλης Κικίλιας που δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ την περιφέρειά του και τη δουλεύει. Ακολουθούν Όλγα Κεφαλογιάννη, Θάνος Πλεύρης και Άγγελος Συρίγος, αλλά ειδικά ο Πλεύρης έχει ένα περίεργο κοινό που μπορεί να μην μετράται στις δημοσκοπήσεις, αλλά να εμφανιστεί στην κάλπη.

Το κλίμα στο Προεδρικό

Τις απόψεις Σαμαρά για την κυβέρνηση όπως τις εξέφρασε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας φαντάζομαι τις διαβάσατε μετά τη διαρροή του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό που δεν βγήκε παραέξω ήταν το κλίμα της συζήτησης των δυο ανδρών. Μαθαίνω πως ήταν ήρεμο και φιλικό. Άλλωστε οι δυο τους γνωρίζονται από πολύ μικροί και άνηκαν και οι δυο στην «αβερωφική» πτέρυγα της ΝΔ. Το επισημαίνω διότι όπως έμαθα η παρουσία Σαμαρά εντός του Προεδρικού δεν είχε καμία σχέση με την ένταση που έβγαζε το κείμενο της διαρροής που έβγαλε το επιτελείο του.

Ποιοι «μιλάνε» με τους Αμερικανούς

Δυο είναι οι υπουργοί που έχουν απευθείας διασύνδεση με το επιτελείο Τραμπ και στην παρούσα φάση διαθέτουν πρόσβαση. Ο ένας είναι ο Σταύρος Παπασταύρου που λόγω της προώθησης του κάθετου διαδρόμου θα ξαναβρεθεί εκ νέου στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα, ενώ οι υπογραφές με την Chevron τον έχουν φέρει ψηλά στην εκτίμηση της αμερικανικής διοίκησης. Ο έτερος είναι ο Βασίλης Κικίλιας που λόγω Ναυτιλίας και του εξεφρασμένου ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για την ανάπτυξη του λιμανιού της Ελευσίνας αλλά και της μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αερίου από τα ελληνικά πλοία έχει αναπτύξει οικειότητα με την Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και στελέχη του επιτελείου Τραμπ.

Οι δηλώσεις Κικίλια στο ΕΡΤnews

Στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή του Απόστολου Μαγγηριάδη, ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «ο σύγχρονος πατριωτισμός δεν μπορεί ούτε να θεωρείται ταμπού, ούτε να βαφτίζεται ή να χρωματίζεται με ακραία σήματα», προσθέτοντας πως πρόκειται για «την ανόθευτη και πραγματική και πηγαία αίσθηση που έχουν από τον τελευταίο νησιώτη μας σε ένα ακριτικό νησί μέχρι στους ανθρώπους στις μεγάλες πόλεις».

Αναφερόμενος σε περιοχές της Αθήνας σημείωσε ότι «ούτε οι κάτοικοι στην Α’ Αθήνας, στον Κολωνό, στα Σεπόλια, στην Ακαδημία Πλάτωνος και στα Πατήσια περνάνε ωραία», ενώ πρόσθεσε πως «δεν τους αρέσει ότι κινδυνεύουν τα παιδάκια τους να πάνε στη παιδική χαρά το βράδυ και αισθάνονται ότι δεν μπορούν να τα πάνε στο μάθημα και στα φροντιστήριά τους». Όπως είπε, «είναι άλλο ανθρωπισμός και άλλο επιτρέπω, ανοίγοντας τα σύνορά μου να γίνει μια βίαιη αναδιανομή από το real estate μέχρι ουσιαστικά εκδιώξεις των Αθηναίων από γειτονιές της πόλης».

Το πέρασμα της Αγαπηδάκη

Μιας και είμαι σε δημοσκοπικό πνεύμα, να σας πω ότι και στον Δυτικό Τομέα της Β' Αθηνών μαθαίνω ότι ανεβάζει ταχύτητα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη που σε μέτρηση που έτρεξε πλασάρεται δεύτερη μετά τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η αναγνωρισιμότητά της έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα και είναι παρούσα στην περιοχή, ενώ έχει μεγάλο ποσοστό αποδοχής στον κόσμο το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων που καλύπτει εκατομμύρια πολίτες. Και στην πίτα του Οργανωτικού της ΝΔ προχθές μαθαίνω ότι πολλά στελέχη τη σταματούσαν και της ζητούσαν μια φωτογραφία, κάτι που σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί πολύ και το πέρασμά της στον κομματικό μηχανισμό.

Το φρένο της Όλγας

Από μια πηγή που σπανίως με ρίχνει έξω μαθαίνω ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη έχει γενικώς πατήσει ένα φρένο στη σκληρή νομική διαμάχη με τον Μίνωα Μάτσα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρήση του νέου νομικού πλαισίου που ψηφίστηκε πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει Εφετείο για την πρωτόδικη απόφαση, είναι άλλωστε απόλυτο δικαίωμά και αυτής και οποιουδήποτε άλλου γονέα, όμως καταλαβαίνω ότι και η ντιρεκτίβα του Μαξιμου ήταν να μπουν τα μαχαίρια στα θηκάρια και να μην επεκταθεί κι άλλο το ζήτημα.

Τα 22 λεπτά της Ζωής

Ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει έναν εκνευρισμό το έχετε καταλάβει και προφανώς έχει αποφασίσει να πάει μέχρι τέλους τη σύγκρουση και με τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και με την κυβέρνηση. Πάντως χθες στο Περιστύλιο της Βουλής που ζήτησε κάμερα από την ΕΡΤ για να κάνει δήλωση και να μοιραστεί μέσω pool στα κανάλια, αυτή διήρκεσε 22 ολόκληρα λεπτά. Αφρενάριστη που λένε.