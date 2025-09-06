«Τάσο, πολλά τα ευρώ»: Η απάντηση Καμμένου σε σκίτσο για τη μαφία της Κρήτης

Ανάρτηση -στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- με την οποία σχολιάζει το σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη, έκανε ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος των «Ανεξάρτητων Ελλήνων», Πάνος Καμμένος.

Στο σκίτσο του κ. Πετρουλάκη αποτυπώνεται ο Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Σι Τζινπίνγκ, στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, να συζητούν για τους δασμούς του Τραμπ και τη λύση απέναντί τους.

Τότε, ο πρόεδρος της Κίνας αναφέρει: «Θα πάρουμε τον Καμμένο να μεσολαβήσει», γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του πρώην υπουργού Άμυνας, ο οποίος έγραψε: «Τάσο, πολλά τα €€€€€€».

Το τουίτ του Πάνου Καμμένου | X - @PanosKammenos

Η απάντηση Καμμένου για τα νέα ηχητικά

Ο Πάνος Καμμένος απάντησε οργισμένα, μέσω του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, στα νέα ηχητικά που φέρεται να τον εμπλέκουν σε συνομιλίες με ηγετικό στέλεχος της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης, τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού», ο πρώην υπουργός Άμυνας υποβάθμισε τη σοβαρότητα των διαλόγων λέγοντας: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης; Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

Ο Πάνος Καμμένος άφησε αιχμές για επιλεκτική διαρροή αποσπασμάτων από τη δικογραφία, τονίζοντας: «Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση μόνο δικοί μου διάλογοι; Επιχειρούν δολοφονία χαρακτήρα. Φοβούνται μήπως επιστρέψω».

Κατέληξε προειδοποιώντας: «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω ξανά στην πολιτική».