Τάσος Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε»

Εξηγήσεις αναφορικά με την ανάμειξή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρταίας, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αφού εξέφρασε τον «απεριόριστο σεβασμό» του τόσο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, όσο και την ελληνική δικαιοσύνη, επεσήμανε πως «ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε, για κάτι που δεν συντελέστηκε».

«Έθεσα ένα νόμιμο ζήτημα που αφορούσε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων αγρών μεταξύ συζύγων, για ανωτέρα βία. Ο λόγος ήταν η εγκυμοσύνη της γυναίκας. Μιλάμε για μια νέα αγρότισσα που κατοικεί στην ελληνική περιφέρεια, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να δικαιωθούν» δήλωσε και συμπλήρωσε:

«Ήταν νόμιμο το αίτημα, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και τελικώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε την αίτηση αυτή. Άρα δεν συντελέστηκε κάτι, ούτε ζημία υπήρξε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη δικογραφία που μεταβιβάστηκε στη Βουλή υπάρχουν «αβάσιμες εικασίες» για τον ίδιο, «για τις οποίες θα τοποθετηθώ αρμοδίως εκεί που πρέπει, όταν κληθώ».

«Δεν μπορεί να λέει το ίδιο το πόρισμα της δικογραφίας ότι η παράβαση καθήκοντος προϋποθέτει να τελεστεί παράνομη πράξη και να προκληθεί ζημία. Η δικογραφία λέει ότι δεν υπάρχει ούτε καν προπαρασκευαστικό στάδιο τέλεσης της παράνομης πράξης, ούτε υπάρχει ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων» ανέφερε.

«Εφόσον δεν υπάρχει παράβαση και ευρωπαϊκή ζημία πώς στοιχειοθετείται αντίστοιχα παράβαση ή ζημία εθνική; (...)» διερωτήθηκε ο βουλευτής, αλλά επεσήμανε πως «επειδή εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη ζήτησα από χθες άμεσα την άρση της ασυλίας μου».

Καταλήγοντας, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τα όσα ακούγονται για την εκλογική του περιφέρεια, τις Σέρρες.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια άδικη γεωγραφική στοχοποίηση. Και αναφέρομαι στον τόπο μου, τις Σέρρες. Δεν είναι συλλήβδην οι πολίτες απατεώνες στις Σέρρες, δεν είναι συλλήβδην παρανομούντες. Ας μην βάζουμε άδικες ταμπέλες σε μια ολόκληρη περιοχή, τη στιγμή που αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι για όλους όσους είναι σε αυτή την υπόθεση αναφερόμενοι, δεδομένη».