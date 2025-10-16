Τάσος Νικολαΐδης: Ο βουλευτής ζήτησε να χωριστούν η Μυτιλήνη και η Λέσβος

Ένα απρόσμενο αλλά και... αστείο στιγμιότυπο σημειώθηκε στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη διάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαΐδης, παίρνοντας τον λόγο για να τοποθετηθεί επί του άρθρου 17, το οποίο αφορά τη διάρθρωση της ΥΠΑ σε οργανικές μονάδες, ζήτησε «να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ Μυτιλήνης και Λέσβου».

Συγκεκριμένα, είπε «Στο άρθρο 17 αναμένουμε σαφή εξήγηση γιατί, ενώ πολύ σωστά έγινε διαχωρισμός του τμήματος παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας ελεγχόμενων περιφερειακών αερολιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και ορθώς υπάρχουν δύο ξεχωριστά τμήματα, δεν έγινε το ίδιο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Ζητάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί παραμένουν μαζί Θεσσαλονίκη και Σκιάθος, Κέρκυρα και Ιωάννινα, Σάμος και Χίος, Μυτιλήνη και Λέσβος».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε εντύπωση και χαμόγελα, καθώς η Μυτιλήνη είναι η πρωτεύουσα της Λέσβου, οπότε πρακτικά δεν θα μπορούσαν να «διαχωριστούν».

Το πιθανότερο είναι ότι ο βουλευτής ήθελε να αναφερθεί στη Μυτιλήνη και τη Λήμνο, όπως πράγματι προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου, εννοώντας τον διαχωρισμό των αντίστοιχων υπηρεσιακών τμημάτων.

Έτοιμος για κόμμα Τσίπρα.



Ο Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ αναρωτιέται γιατί παραμένουν μαζί οι υπηρεσίες της ΥΠΑ σε Μυτιλήνη και Λέσβο. pic.twitter.com/7ZNHR8RrdM — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) October 16, 2025