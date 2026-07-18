Τελικά ο Ανδρουλάκης σκαμπάζει από Μουντιάλ: Το νέο του challenge στο TikTok με τεστ γνώσεων

Σε βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις, αλλά και αποκαλύπτει τις προτιμήσεις του ως οπαδός ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026.
Ο Ανδρουλάκης σε «εξομολογήσεις» για το Μουντιάλ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε σειρά ερωτήσεων για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση:
- Ποια ομάδα ήθελες να πάρει το Μουντιάλ;
Η Νορβηγία
- Θυμάσαι πάικτες από τη Νορβηγία;
Πολύ λίγους από αυτά τα Μουντιάλ, από τα παλιά τους θυμάμαι όλους. Οκότσα, Ραβέλι, Μπρέμε, Μπατιστούτα, Κανίγια, Λέτσκοφ, βάλτε μου πιο δύσκολα.
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