Μενού

Τελικά ο Ανδρουλάκης σκαμπάζει από Μουντιάλ: Το νέο του challenge στο TikTok με τεστ γνώσεων

Σε βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις, αλλά και αποκαλύπτει τις προτιμήσεις του για το Μουντιάλ.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Ανδρουλάκης
Νίκος Ανδρουλάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε βίντεο στο TikTok, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δοκιμάζει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις, αλλά και αποκαλύπτει τις προτιμήσεις του ως οπαδός ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Ο Ανδρουλάκης σε «εξομολογήσεις» για το Μουντιάλ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε σε σειρά ερωτήσεων για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση:

- Ποια ομάδα ήθελες να πάρει το Μουντιάλ;

Η Νορβηγία 

- Θυμάσαι πάικτες από τη Νορβηγία;

Πολύ λίγους από αυτά τα Μουντιάλ, από τα παλιά τους θυμάμαι όλους. Οκότσα, Ραβέλι, Μπρέμε, Μπατιστούτα, Κανίγια, Λέτσκοφ, βάλτε μου πιο δύσκολα.

@nikos.androulakis Ποδοσφαιρικό challenge μνήμης ενόψει τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Θυμάστε και εσείς τον Λέτσκοφ; #worldcup ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ