Τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο και σαφώς πιο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δήμων και Περιφερειών, παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, με την ευκαιρία κατάθεσης στη Βουλή την Πέμπτη (11/6) του νομοσχεδίου των 774 άρθρων.

Ο νέος κώδικας εισάγει σειρά αλλαγών όπως ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, οι μόνιμες προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς και αλλαγές στους ΟΤΑ.

Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί για επεξεργασία στη αρμόδια επιτροπή της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ στην ολομέλεια θα συζητηθεί τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου, οπότε και θα ψηφιστεί.

Νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών

Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν και δεύτερη επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, με στόχο την εξασφάλιση ευρύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης των εκλεγμένων αρχών, χωρίς την ανάγκη επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο, εάν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει ποσοστό 42% από την πρώτη καταμέτρηση, θα προσμετρώνται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών οι δεύτερες προτιμήσεις των εκλογέων των υπόλοιπων παρατάξεων.

Μόνιμες προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις παρεμβάσεις για τους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίες μάλιστα αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες προσθήκες που ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο και μόνιμο πλαίσιο στελέχωσης των δομών με προσωπικό. Δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος μέσω ΑΣΕΠ, ο οποίος θα λειτουργεί ως «δεξαμενή» για την κάλυψη, τόσο των οργανικών θέσεων, όσο και των έκτακτων αναγκών.

Προβλέπεται η σύσταση όλων των απαιτούμενων οργανικών θέσεων βάσει του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας και της αναλογίας προσωπικού - φιλοξενούμενων παιδιών.

Το υπουργείο εκτιμά ότι με το νέο σύστημα θα καλυφθούν περισσότερες από 9.000 οργανικές θέσεις το επόμενο διάστημα.

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Παράλληλα, θεσμοθετείται και η δυνατότητα των δήμων να χορηγούν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Επεκτείνεται η ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ

Σημαντικές αλλαγές εισάγονται και στο πεδίο της οικονομικής διοίκησης των ΟΤΑ. Η πάγια διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους επεκτείνεται από τις έως 24 δόσεις που ισχύουν σήμερα, στις έως 48 δόσεις.

Παράλληλα, οι ΟΤΑ εντάσσονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα και να εξοφλούν ηλεκτρονικά όλες τις υποχρεώσεις τους.

Το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης και η συζήτηση για τον «δημοτικό ΕΝΦΙΑ»

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην παρουσίαση αποτέλεσαν οι αλλαγές στη δημοτική φορολογία, με τον υπουργό να απορρίπτει τους χαρακτηρισμούς περί «δημοτικού ΕΝΦΙΑ».

Ο νέος Κώδικας καταργεί τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), τα οποία αντικαθίστανται από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ), που συνδέεται με την πραγματική αξία του ακινήτου, μέσω της τιμής ζώνης και της παλαιότητάς του.

Ο κ. Λιβάνιος παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα, υποστηρίζοντας ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών προκύπτουν ελαφρύνσεις:

Διαμέρισμα 120 τ.μ. στα 'Ανω Πατήσια, 30ετίας, που σήμερα επιβαρύνεται με 71,1 ευρώ ετησίως, θα πληρώνει 45 ευρώ με συντελεστή 0,5‰, δηλαδή 26,1 ευρώ λιγότερα.

Διαμέρισμα 100 τ.μ. σε δήμο της Θεσσαλονίκης, δεκαετίας, από 82 ευρώ ετησίως σήμερα, το τέλος μειώνεται στα 56,25 ευρώ.

Κατοικία 170 τ.μ. σε δήμο της Πελοποννήσου, 30ετίας, από 136,34 ευρώ περιορίζεται στα 63,75 ευρώ, με όφελος άνω των 72 ευρώ τον χρόνο.

Αντίθετα, σε ακίνητα υψηλής αξίας προκύπτουν αυξήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα νεόδμητου διαμερίσματος 160 τ.μ. στο Κολωνάκι, όπου η ετήσια επιβάρυνση αυξάνεται από 265,6 ευρώ σε 304 ευρώ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο σύστημα καθιστά πιο δίκαιη τη φορολόγηση, καθώς αντικαθιστά έναν οριζόντιο φόρο που επιβαλλόταν, ανεξάρτητα από την πραγματική αξία του ακινήτου.

Το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης που προέβλεπε το αρχικό κείμενο, τελικά αποσύρθηκε λόγω των αντιδράσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Νέο καθεστώς στις ΔΕΥΑ

Εκτεταμένες αλλαγές προβλέπονται και για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), καθώς για πρώτη φορά το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου τους εντάσσεται στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ΔΕΥΑ υποχρεώνονται να λειτουργούν με οικονομική επάρκεια και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ενώ αποκτούν τη δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού, τόσο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όσο και από εμπορικές τράπεζες για την υλοποίηση έργων.

Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική στήριξη άνω των 230 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, (υπολογίζονται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ) καθώς και δυνατότητα ρύθμισης των υπολοίπων χρεών μέσω μακροχρόνιου δανεισμού. Σύμφωνα με το υπουργείο, η εξυγίανση αυτή θα επιτρέψει στις ΔΕΥΑ να επαναδιαπραγματευθούν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Λιβάνιος: «Για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο κείμενο εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις»

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον Κώδικα ως μια συνολική κωδικοποίηση της αυτοδιοικητικής νομοθεσίας, η οποία συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο κείμενο εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις που είχαν θεσπιστεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Κεντρικός άξονας του νέου πλαισίου είναι η ενίσχυση της λογοδοσίας των αιρετών αρχών. Ο Κώδικας εισάγει μηχανισμούς δημοσιότητας και διαφάνειας, με υποχρεωτική ανάρτηση κρίσιμων στοιχείων για τη λειτουργία των δήμων και των Περιφερειών.

Στις ιστοσελίδες των ΟΤΑ θα δημοσιοποιούνται στοιχεία όπως η πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών, καθώς και όλα τα τέλη, οι συντελεστές και οι απαλλαγές που ισχύουν για τους πολίτες. Παράλληλα δημιουργείται σύστημα δεικτών αξιολόγησης των ΟΤΑ, ώστε να υπάρχει συγκρίσιμη εικόνα για την απόδοση των δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών.

Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται επίσης η αξιολόγηση δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών από τους ίδιους τους πολίτες, ενώ θεσπίζονται βραβεία επιδόσεων για τους δήμους που πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις σε συγκεκριμένους τομείς.

Ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα του νέου Κώδικα αφορά την πλήρη καταγραφή και ταξινόμηση των αρμοδιοτήτων δήμων και Περιφερειών, οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες σε μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων.

Οι αρμοδιότητες συγκεντρώνονται πλέον σε ενιαίο πίνακα, ενώ προβλέπεται για πρώτη φορά μόνιμος μηχανισμός μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της κανονιστικής λειτουργίας των δήμων, καθώς δίνεται η δυνατότητα έκδοσης τοπικών κανονιστικών πράξεων, ύστερα από ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες.

Νέος μηχανισμός ελέγχου νομιμότητας

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο Κώδικας και στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει προβλήματα καθυστερήσεων, ανομοιογένειας και έλλειψης αντικειμενικότητας που καταγράφονται σήμερα.

Προβλέπεται η πλήρης ενεργοποίηση των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας, με επικεφαλής που θα επιλέγονται μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. Δημιουργείται επίσης θεσμός Γενικού Επόπτη Νομιμότητας, ο οποίος θα συντονίζει το σύνολο των ελέγχων και θα διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη τη χώρα.

Οι πράξεις που θα υποβάλλονται σε έλεγχο θα εισάγονται σε νέο πληροφοριακό σύστημα και θα κατανέμονται με τυχαίο αλγόριθμο στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ενισχυθεί η αμεροληψία της διαδικασίας. Παράλληλα τίθενται αυστηρά χρονικά όρια για την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Ο Γενικός Επόπτης Νομιμότητας θα μπορεί ακόμη να ζητά αυτεπάγγελτους ελέγχους σε περιπτώσεις σοβαρού δημοσίου συμφέροντος, ή προφανούς παραβίασης της νομοθεσίας, ενώ συγκροτείται και ειδικό γραφείο υποδοχής καταγγελιών πολιτών.

Ο Κώδικας αναμορφώνει και το πλαίσιο πειθαρχικού ελέγχου δημάρχων, περιφερειαρχών και λοιπών αιρετών.

Ο έλεγχος θα διενεργείται πλέον από ενιαίο κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο πλειοψηφούν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. Παράλληλα αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις που συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα και μπορούν να οδηγήσουν στην έναρξη σχετικών διαδικασιών.

Επιπλέον επεκτείνεται στους αντιδημάρχους και αντιπεριφερειάρχες η εξαίρεση από την αυτόφωρη διαδικασία που ήδη ισχύει για δημάρχους και περιφερειάρχες, ενώ οι ποινικές υποθέσεις που αφορούν επικεφαλής ΟΤΑ θα εκδικάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Μεγαλύτερη αυτονομία στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ

Ο νέος Κώδικας παρέχει στους ΟΤΑ μεγαλύτερη ευχέρεια ως προς τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Οι δήμοι θα μπορούν να δημιουργούν κοινές υπηρεσίες με γειτονικούς δήμους ή Περιφέρειες, να συνάπτουν διαδημοτικές και διαβαθμικές συνεργασίες, να αξιοποιούν προγραμματικές συμβάσεις, καθώς και να συνεργάζονται με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την υποστήριξη κοινωνικών δομών.

Κώδικας με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο νέος Κώδικας διατηρεί έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Προβλέπονται μειώσεις ή απαλλαγές δημοτικών τελών για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργοι.

Εισάγεται επίσης το εργαλείο της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας για κοινωνικούς σκοπούς, ενώ παρέχεται δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων σε οικονομικά αδύναμους πολίτες για ανέγερση κατοικίας ή σε φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο.