Τέλος στα σενάρια για τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα βάζει ο Λιβάνιος - Για πρώτη φορά επιστολική ψήφος

«Το βασικό είναι ότι αλλάζει η επιστολική ψήφος για το εξωτερικό», δήλωσε σήμερα (31/08) ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος μιλώντας για τις επόμενες εκλογές ενώ παράλληλα, έβαλε τέλος στα σενάρια για τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, διευκρίνησε στην ΕΡΤ, ότι οι μόνες τροποποιήσεις θα αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού, με την «ταχυδρομική» ψήφο να εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε εθνικές εκλογές. «Για αυτούς λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό, γι αυτούς που βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν το δικαίωμα ψήφου, μπορούν να μπουν από σήμερα μέχρι την επόμενη μέρα της διάλυσης Βουλής και να υποβάλουν την αίτησή τους», σημείωσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε παράλληλα ότι η αλλαγή αφορά την εκλογική διαδικασία και όχι τον ίδιο τον εκλογικό νόμο, τονίζοντας: «Η ουσία του εκλογικού νόμου δεν αλλάζει». Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών, χωρίς να μεταβάλλεται το ισχύον εκλογικό σύστημα.

«Από κει και πέρα μελετάμε διάφορες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία, όχι στον εκλογικό νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Λιβάνιος.