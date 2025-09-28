Τέλος στη φημολογία για κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού: «Να δω κάτι καθαρό, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Καθημερινά σε κάθε πολιτικό «παράθυρο», λογής λογής πολιτικοί και αναλυτές ερωτούνται για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Στις δημοσκοπήσεις αποτελεί σταθερό ερώτημα, με τους πολίτες να καλούνται να απαντήσουν αν θα ψήφιζαν το κόμμα της. Μιλάνε όλοι, εκτός από την ίδια. Η Μαρία Καρυστιανού βάζει λοιπόν τέλος στις φήμες και στα σενάρια λέγοντας πως θέλει να δει κάτι καινούργιο και καθαρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα το οργανώσει η ίδια και θα ηγείται αυτού.

«Εμείς φωνάζουμε για δικαιοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή», τονίζει: «Η εμμονή με το εάν τελικά θα εμπλακώ ενεργά με την πολιτική έχει ξεκινήσει από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Ο στόχος είναι να φανεί ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τον αγώνα μας. Όμως εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», τονίζει χαρακτηριστικά

«Ονειρεύομαι κάτι καινούριο και καθαρό στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ηγούμαι ή θα συμμετέχω. Δεν οργανώνω κάτι. Δεν έχω τον χρόνο για κάτι τέτοιο», ξεκαθαρίζει.

Παράλληλα, αναγνωρίζει πως η τραγική απώλεια του παιδιού της, της Μάρθης, την έχει ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο σε ζητήματα κράτους δικαίου και θεσμικής λειτουργίας, ωστόσο η πολιτική εμπλοκή δεν είναι στα σχέδιά της.

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν έως και το 25% των ερωτηθέντων θετικά διακείμενο προς το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα υπό την ηγεσία της, η ίδια απαντά: «Είμαι και εγώ στο 25%. Αν αυτό που ονειρεύομαι το δω να προκύπτει —κάτι με όραμα, με σχέδιο, που να μη μεταλλαχθεί στη διαδρομή— γιατί να μη συμφωνήσω και να μην το καλοδεχτώ, χωρίς απαραίτητα να είμαι μέρος του;» κατέληξε.

