Τέσσερις πρωτοβουλίες που επιχειρούν να τερματίσουν τις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» και να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα φέρνει η κυβέρνηση.

Πρώτον, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης «μπαίνει τέλος στις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» με τις παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από το Δημόσιο. Διότι δεν γίνεται κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου και να θυμόμαστε 100 χρόνια μετά ότι αυτά δεν ισχύουν. Ή παλαιότερα το κράτος να διεκδικεί το κέντρο της Καρδίτσας και τη μισή Σαρωνίδα. Την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό.

Δεύτερον, εφαρμόζεται ήδη η ρύθμιση για την πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Μέχρι σήμερα, κάποιος που κληρονομούσε ένα ακίνητο, αλλά δεν διέθετε τα χρήματα για να πληρώσει τον φόρο κληρονομιάς, αδυνατούσε πρακτικά να κάνει το οτιδήποτε. Πλέον, ο φόρος θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της μεταβίβασης. Μια απλή, αλλά ουσιαστική αλλαγή, που απελευθερώνει ακίνητα, τα οποία μέχρι σήμερα έμεναν εγκλωβισμένα.

Τρίτον, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της νέας πρωτοβουλίας, η οποία θα ορίζει τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες ένα κατασχεμένο ακίνητο θα μπορεί να εκποιείται. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον παρακρατείται από το τίμημα και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ ποσοστό του τρέχοντος υπολοίπου της οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%.

Τέταρτον, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, υλοποιείται η πρόβλεψη του νόμου, που καθιστά τους συμβολαιογράφους υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος των συμβολαιογράφων, με αντίστοιχη βεβαίως αύξηση της αμοιβής τους, σε σχέση με τη συλλογή των αναγκαίων πιστοποιητικών, τη σύναψη του συμβολαίου και τις αναγκαίες πράξεις προς το Κτηματολόγιο και την ΑΑΔΕ».

Όπως τονίζει ο Κωστής Χατζηδάκης, «για εμάς, αυτές οι τέσσερις παρεμβάσεις δεν είναι απλώς τεχνικές. Είναι μια ακόμη απόδειξη της αντίληψής μας ότι το κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως υπηκόους, αλλά ως πραγματικά ευρωπαίους πολίτες. Αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως η αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησής τους κ.λπ.

Διότι η καθημερινότητα των πολιτών αλλάζει όχι μόνο με μεγάλα λόγια και ανεφάρμοστες υποσχέσεις, αλλά και με συγκεκριμένες αλλαγές, που λύνουν πραγματικά προβλήματα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια».