Τέμπη: Ανάρτηση Βενιζέλου για την εκταφή θυμάτων – «Η τραγωδία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση»

Σε δημόσια παρέμβαση σχετικά με το ευαίσθητο θέμα της εκταφής θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη προχώρησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Με αιχμές για τη στάση ορισμένων προσώπων ή θεσμών, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την (εκ)ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».

Με την αναφορά του στον Κρέοντα – τον βασιλιά της Θήβας στην τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή – ο πρώην υπουργός επισημαίνει τους κινδύνους μιας προσέγγισης που στερείται ανθρωπιάς και ηθικής επίγνωσης, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και ηθική αποκατάσταση.

Η ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου