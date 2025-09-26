Τέμπη: Ανάρτηση Βενιζέλου για την εκταφή θυμάτων – «Η τραγωδία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση»

Σε δημόσια παρέμβαση σχετικά με το ευαίσθητο θέμα της εκταφής θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη προχώρησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Με αιχμές για τη στάση ορισμένων προσώπων ή θεσμών, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Όποιοι παριστάνουν τον Κρέοντα ως προς την (εκ)ταφή των νεκρών, ας σκεφτούν το ταχύτερο ότι όλα τελούνται στο πλαίσιο μιας τραγωδίας η οποία δεν τελειώνει αν δεν επέλθει κάθαρση».
Με την αναφορά του στον Κρέοντα – τον βασιλιά της Θήβας στην τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή – ο πρώην υπουργός επισημαίνει τους κινδύνους μιας προσέγγισης που στερείται ανθρωπιάς και ηθικής επίγνωσης, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και ηθική αποκατάσταση.
Η ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου
