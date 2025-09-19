Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή

Κληρώθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, μετά την απόφαση της Ολομέλειας στις 22 Ιουλίου 2025, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου, ενώ με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του -του Αρείου Πάγου- ως ειδικός ανακριτής.

Διαβάστε επίσης: Σαμαράς για Τέμπη: «Κανένα ηθικό έρεισμα στην απόρριψη της εκταφής - Οι γονείς έχουν απόλυτο δικαίωμα»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την κλήρωση τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου: Επικρατεία:

Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ),

Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ),

Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ),

Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ)

Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).

Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον ΑΠ και ένας από το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν ο κ. Αποστολόπουλος Ιωάννης (ΑΠ), η κ. Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα (ΑΠ) και ο κ. Σπαχής Οδυσσέας (ΣτΕ).

Τέλος, εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η κ. Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.