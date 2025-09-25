Τέμπη: Ο Κυρανάκης καλεί τον ΟΣΕ να αποδεχθεί απόφαση του Εφετείου για αποζημίωση συγγενών θυμάτων

Να μην ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου για αποζημίωση συγγενών θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, καλεί τη διοίκηση των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (διαδόχου του ΟΣΕ) ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων», αναφέρεται στην επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.

Αναλυτικά η επιστολή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη προς το ΔΣ των Σιδηροδρόμων Ελλάδος:

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 3886/2025 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κρίνεται επιβεβλημένο ότι η εταιρία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.» οφείλει να μην ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. Η επιλογή αυτή

υπαγορεύεται από την ανάγκη σεβασμού της δικαστικής κρίσης και αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας των συγγενών των θυμάτων. Η Πολιτεία και η εταιρία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, σας καλώ να μην προβείτε στην άσκηση αναιρέσεως κατά της ανωτέρω αποφάσεως. Είναι κρίσιμο καθήκον όλων μας να εργασθούμε σκληρά, προκειμένου να κερδίσει ο ελληνικός σιδηρόδρομος την εμπιστοσύνη των πολιτών και να εγγυηθούμε ότι κύριο μέλημα όλων μας είναι αποκλειστικώς και μόνον η ασφάλεια των επιβατών. Παρακαλείσθε για τις δέουσες ενέργειες».

