Τέμπη: Υπόμνημα Ρούτσι στη Βουλή για παρεμβάσεις στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Διαβιβάστηκε στη Βουλή υπόμνημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, Ντένις, αναφορικά με παρεμβάσεις στο χώρο του δυστυχήματος.
Το υπόμνημα εστάλη από τον εισαγγελέα αμελλητί στη Βουλή, δεν συσχετίστηκε με την υπάρχουσα δικογραφία των Τεμπών και στρέφεται κατά του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη και των τότε υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη, Χρήστου Τριαντόπουλου, 'Ακη Σκέρτσου, Γιάννη Τσακίρη και Νίκου Παπαθανάση.
Το υπόμνημα υπογράφεται από τη συνήγορο του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
