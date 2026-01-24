Μενού

«Τερματίσαμε το trend»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε «ποδαρικό» στο χιονοδρομικό Καλαβρύτων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε «incognito» το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων για ένα Σαββατοκύριακο σκι, αλλά κατόπιν...λαϊκής απαίτησης έκανε και διαφήμιση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χιονοδρομικό Καλαβρύτων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χιονοδρομικό Καλαβρύτων | Instagram - kalavritaskiresort
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε «incognito» το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων για ένα Σαββατοκύριακο σκι, αλλά κατόπιν...λαϊκής απαίτησης έκανε και διαφήμιση στο καφέ της εγκατάστασης, για να φέρει γούρι στη σεζόν.

Σε βίντεο που σημοσιεύτηκε στο Instagram, ο πρωθυπουργός ακούγεται να λέει: «Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας, στα Καλάβρυτα. Αυτό είναι το καφέ, έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας».

Και για κλείσιμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και ένα «χαλαρό» thumbs up. Ο λογαριασμός του χιονοδρομικού έγραψε στη λεζάντα: «Τερματίσαμε το trend», κάνοντας tag τον πρωθυπουργό.

 

