Τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν στη σκιά του παρελθόντος: Τα αγκάθια, τα θέματα και οι... απουσίες

Στο τετ α τετ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα την Τετάρτη είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα και όχι αδίκως.

Την ώρα που ο Χακάν Φιντάν παίρνει τη σκυτάλη από τον Ομέρ Τσελίκ, οι προσδοκίες με τις οποίες προσέρχεται ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα για να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από 1,5 χρόνο είναι πολύ χαμηλές.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ανοιχτοί, κυρίως για να μπορούν να λύνονται οι όποιες εντάσεις προκύπτουν πριν να οδηγούν σε ακραίες καταστάσεις.

Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν -σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN- είναι και αυτά χαμηλής πολιτικής όπως το μεταναστευτικό και το εμπόριο, ή θέματα πολιτικής προστασίας εξού και η συνοδεία των υπουργών.

Κόκκινο πανί ο Δένδιας

Σημειώνεται ότι στο στόχαστρο τόσο του Ομέρ Τσελίκ όσο και του Χακάν Φιντάν βρίσκεται 24ωρα πριν από τη συνάντηση ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς του προσάπτουν το οποιοδήποτε αδιέξοδο στις ελληνοτουρκικές συνομιλίες.

Ας μην ξεχνάμε πως τον Απρίλιο του 2021 ως υπουργός εξωτερικών είχε συγκρουστεί σφοδρά με τον τότε ομόλογό του, κάτι που δεν του συγχώρησαν ποτέ.

Πώς θα κυλήσει η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Στις 15:15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο. Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, τόνισε ότι το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΖ δεν βρίσκεται στην ατζέντα, ωστόσο «εφόσον τεθεί θα συζητηθεί».

Σχετικά με τα πυρά του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά του Νίκου Δένδια, διεμήνυσε ότι η Αθήνα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τη σχέση καλής γειτονίας.

Δήλωσε ακόμη κατηγορηματικά, πως σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση.

Κληθείσα να σχολιάσει σενάρια περί παραίτησης της υφυπουργού Εξωτερικών Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, η κ. Ζωχιού απάντησε πως ότι δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα και πως χαίρει της εκτίμησης του υπουργού Εξωτερικών. Για τους λόγους που δε συμμετέχει στην κυβερνητική αποστολή στην Άγκυρα, εξήγησε ότι η υφυπουργός διεγνώσθη με γρίπη Α και εκρίθη αναγκαία η νοσηλεία της.