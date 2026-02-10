Τετ α τετ Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους στο Μαξίμου: Στο τραπέζι ΕΦΚ, ευλογιά και κρίσιμα ζητήματα

Ο σχεδιασμός για το μέλλον του αγροτικού τομέα στη χώρα μας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.00, ενώ χωριστό κεφάλαιο θα αποτελέσει το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, ενώ έως το τέλος του μήνα θα προωθηθεί η νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο και συγκεκριμένα για τη μη καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία.

Παράλληλα, σε συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους των παραγωγών εντός της επόμενης εβδομάδας, θα συζητηθεί αναλυτικά ο επανυπολογισμός των λίτρων πετρελαίου που απαιτείται ανά καλλιέργεια, ώστε οι ποσότητες να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε καλλιέργειας. Στόχος είναι η σχετική ρύθμιση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

«Είναι πλέον η στιγμή να ξαναχτίσουμε την ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ορίζοντας τη συνολική ανοικοδόμηση της ελληνικής κτηνοτροφίας ως το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι προϊδεάζουν για μία εφ’ όλης της ύλης διεξοδική συζήτηση των κτηνοτρόφων με τον Πρωθυπουργό για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, υπό το σκεπτικό ότι η ελληνική κτηνοτροφία συνιστά έναν πολύ δυναμικό κλάδο και τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους ίδιους τους κτηνοτρόφους και τις εξαγωγές.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού βεβαίως υπογραμμίζουν ότι «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» για την άμεση επίλυση όλων των προβλημάτων, καθώς όλα προϋποθέτουν χρόνο και συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Διαβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Χωριστό κεφάλαιο της συζήτησης θα αποτελέσει το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και το εμβόλιο, η χρήση του οποίου έχει προκαλέσει αρκετές φορές τριβές μεταξύ κτηνοτρόφων και Μεγάρου Μαξίμου.

Η κυβέρνηση πάντως επιμένει να απορρίπτει τον εμβολιασμό, καθώς η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείριση και Ελέγχου της Ευλογιάς των Αιγοπροβάτων κρίνει ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Εγείρεται, δε, και σοβαρή ανησυχία για ζημιά στις εξαγωγές του κλάδου των γαλακτοκομικών μετά από πιθανό μαζικό εμβολιασμό.

Το ζήτημα είχε τεθεί επί τάπητος προ ημερών και στη συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων.

«Συμφώνησε στα ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, προτείνει αν η χώρα θέλει, να εφαρμόσει τον εμβολιασμό, αλλά με τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Μπιλίνης υπάρχει ένα μεγάλο κενό στο ότι δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο.

Επίσης, το γεγονός ότι δεν έχουμε μια αξιόπιστη μέθοδο DIVA που να δείχνει αν ένα ζώο νοσεί από εμβολιασμό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπόψη τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες γιατί θέλουμε τα κτηνοτροφικά ελληνικά προϊόντα να είναι με υψηλή προστιθέμενη αξία», ανέφερε χθες ο κ. Τσιάρας στο ραδιόφωνο του Alpha.