Ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», βρέθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» την Δευτέρα 8 Ιουνίου, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων ότι μέσα στην εβδομάδα θα αποκαλυφθούν περισσότερα κομμάτια από το πρόγραμμα του κόμματος.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, το κόμμα Καρυστιανού, όντας νεοσύστατο, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το πλήρες πρόγραμμά του, αλλά διαθέτει ένα επιτελείο έμπειρων οικονομολόγων που εργάζονται για αυτό, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τη Ρωσία ή άλλες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού και τις εθελοντικές συνεισφορές των μελών του.

Ο Θανάσης Αυγερινός σημείωσε πως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα: «Δεν θα συνεργαστούμε με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, και νομίζω και ο Έλληνας πολίτης πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί και να συνεργαστεί. Γι’ αυτό και το 50-60% των ανθρώπων δεν συμμετέχουν πλέον στις εκλογικές διαδικασίες», ενώ πρόσθεσε πως η Ελπίδα για την Δημοκρατία δεν είναι «ούτε δεξιό, ούτε αριστερό κόμμα».

«Τους καλούμε σε αυτές, στις επόμενες εκλογές, να συμμετάσχουν όλο και πιο ενεργά, γιατί οι ενεργοί πολίτες θα σώσουν τη χώρα. Είδαμε πού οδήγησαν αυτά τα κόμματα, τα πετυχημένα και έμπειρα στα πράγματα. Ζητάμε από τον ελληνικό λαό να υποστηρίξει αυτό το καινούργιο που έρχεται», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπς Τύπου ανέφερε πως δεν λαμβάνει χρήματα και συμμετέχει εθελοντικά στο κόμμα, τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι, ενώ αποκάλυψε πως τα μόνα έξοδα που έχει κάνει το κόμμα μέχρι στιγμής είναι 18.000 ευρώ. «Το κόμμα Καρυστιανού μπορεί να κάνει την έκπληξη κια να βγει πρώτο», συμπλήρωσε.

«Θα θέλαμε debate με τον πρωθυπουργό. Το ζήτησε η Μαρία Καρυστιανού» είπε στη συνέχεια ο Θανάσης Αυγερινός, προσθέτοντας πως: «έχει πολλά πράγματα να τον ρωτήσει η Μαρία Καρυστιανού τον Κυριάκο Μητσοτάκη».