Θάνος Ντόκος: «Είμαστε σε επιφυλακή για πιθανές υβριδικές απειλές σε ελληνικό έδαφος»

Είμαστε σε επιφυλακή γιατί υβριδικές απειλές, όπως τρομοκρατικές δράσεις εναντίον ισραηλινών ή αμερικανικών στόχων σε ελληνικό έδαφος. Αυτό υπογράμμισε ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στην ενότητα Strategic Faultlines: Managing Conflict and Building Resilience in Europe's Eastern Periphery.

«Την αστάθεια στη Μέση Ανατολή την αναμέναμε. Κάποιες φορές δεν υπάρχει τόση ένταση. Αλλά μακάρι να μπορούσα να φανταστώ τη Μέση Ανατολή χωρίς συγκρούσεις» τόνισε ο κ. Ντόκος.

Για τον πόλεμο στο Ιράν εξήγησε ότι η απειλή για τα πυρηνικά ήταν επικείμενη ενώ η κατάρρευση του καθεστώτος αρχικά θεωρήθηκε ότι θα ήταν θέμα ημερών. Το δεύτερο δεν συνέβη προφανώς.

«Η κατάσταση είναι προβληματική. Η ακρίβεια είναι εμφανής ενώ οι φόβοι ότι δεν θα υπάρχει επαρκής ποσότητα πετρελαίου στην αγορά είναι υπαρκτό σενάριο» υπογράμμισε.

Ειδικά για την Ελλάδα, «υπάρχει έντονος προβληματισμός» όπως είπε «γιατί πολλά ελληνικών συμφερόντων πλοία μπορεί να βρεθούν παγιδευμένα ή αποκλεισμένα και να μην μπορούν να εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους».

Για την επίτευξη εκεχειρίας, ο κ. Ντόκος εξήγησε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί αυτόνομοι παίκτες στο Ιράν γεγονός που δυσχεραίνει την κατάσταση. «Κάθε διοικητής μπορεί να εξοπολύσει επίθεση που θα μας πάει πάλι πίσω στην αρχή» είπε αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις.

Οι Φρούροι της Επανάστασης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον σχεδόν όλων των γειτονικών τους κρατών οπότε, εκτίμησε, «δεν επιθυμούν την περαιτέρω κλιμάκωση στοχεύοντας σε ευρωπαϊκές χώρες».

«Είμαστε σε στενή συνεργασία τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις ΗΠΑ αλλά και με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπως και τα κράτη του Κόλπου. Ο συντονισμός είναι διαρκής τις τελευταίες εβδομάδες» εξήγησε.

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών διοργανώνεται από χθες, Τετάρτη 22 Απριλίου, έως και το Σάββατο 25 Απριλίου.