Θάνος Πλεύρης για Μαρία Καρυστιανού: «Δεν θα κρίνεται ως μητέρα θύματος αλλά ως πολιτικός»

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Ο υπουργός αναφέρθηκε τόσο στο δικαίωμά της να συμμετέχει στο δημόσιο βίο όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται στο πολιτικό σκηνικό.

«Η κυρία Καρυστιανού προφανώς έχει κάθε δικαίωμα, όπως κάθε πολίτης, να συμμετέχει στην πολιτική ζωή της χώρας», δήλωσε αρχικά ο κ. Πλεύρης.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικό πρόσωπο, όταν παρουσιάσει μια σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα. «Πλέον στο πολιτικό στερέωμα δεν θα κρίνεται απλώς ως θύμα ή ως μητέρα θύματος, με όλα τα δίκια που έχει να διεκδικήσει», σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε πολιτικούς χώρους που, όπως είπε, προσπάθησαν να αξιοποιήσουν την τραγωδία των Τεμπών για να προσεγγίσουν την κ. Καρυστιανού.

«Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι υπήρξαν κόμματα που είχαν ποντάρει στην κυρία Καρυστιανού, εργαλιοποιώντας την τραγωδία των Τεμπών και επιδιώκοντας μια παρουσία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι η αξιολόγηση της πολιτικής της παρουσίας θα γίνει όταν η ίδια ανακοινώσει επίσημα την πολιτική της πλατφόρμα.

«Εμείς θα την κρίνουμε ως πολιτικό φορέα όταν ανακοινωθεί και έχει συγκεκριμένη πολιτική πλατφόρμα, πάνω στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε», κατέληξε.