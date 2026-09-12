«Θεέ μου γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι;»: Ξέσπασε ο Γεωργιάδης μετά από βίντεο στο TikTok

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεσπώντας για βίντεο στο TikTok το οποίο φέρεται να εύχεται τον θάνατο του υπουργού Υγείας αντί του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, ο χρήστης ανέφερε: «Θεέ μου, γιατί τον Μάζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;» με τον υπουργό Υγείας να απαντά δημόσια για να εκφράζει τον προβληματισμό του για την τοξικότητα που όπως σημείωσε, έχει κυριαρχήσει στον δημόσιο λόγο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε και στο γεγονός ότι το εν λόγω βίντεο είχε πάνω από 50.000 like και πολλά σχόλια.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει.....50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις….

Καμμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση… pic.twitter.com/GgJQD7aXv6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 11, 2026

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός του εν λόγω χρήστη είναι πλέον ιδιωτικός.