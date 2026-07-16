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«Θέλω να σε ακούω να το λες»: Η αιχμηρή ανάρτηση του Πολάκη για την επιστροφή του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Επιστροφή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση, σχολιάζοντας την ανακοίνωση στη Βουλή.

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Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της Πολιτική Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της Πολιτική Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ | Eurokinissi
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Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την διαγραφή του από τον πρώην πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο τον Μάιο.

Ο προεδρεύων στη συνεδρίαση της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι ο βουλευτής Χανίων επιστρέφει στην ΚΟ του κόμματος, ενώ στη συνέχεια γνωστοποιήθηκε και στο κοινοβούλιο.

Με την επιστροφή του στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αποκτά πλέον και τυπικά το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές Σάββατο.

Ο βουλευτής Χανίων μάλιστα ανέβασε βίντεο από το σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης στη Βουλή, γράφοντας το αιχμηρό σχόλιο: «Θέλω να σε ακούω να το λες!!! ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!! (και τελευταία)».

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