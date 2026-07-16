Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από την διαγραφή του από τον πρώην πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο τον Μάιο.

Ο προεδρεύων στη συνεδρίαση της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς ανακοίνωσε ότι ο βουλευτής Χανίων επιστρέφει στην ΚΟ του κόμματος, ενώ στη συνέχεια γνωστοποιήθηκε και στο κοινοβούλιο.

Με την επιστροφή του στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αποκτά πλέον και τυπικά το δικαίωμα να είναι υποψήφιος για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις διαδικασίες που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές Σάββατο.

Ο βουλευτής Χανίων μάλιστα ανέβασε βίντεο από το σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης στη Βουλή, γράφοντας το αιχμηρό σχόλιο: «Θέλω να σε ακούω να το λες!!! ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ!!! (και τελευταία)».