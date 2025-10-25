«Το θέμα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί» – Ο Κικίλιας για Άγνωστο Στρατιώτη, ακρίβεια και ελληνοτουρκικά

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην τροπολογία για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τοξικότητα και μικροπολιτικές τακτικές.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ 85 χρόνια μετά (σ.σ: από το 1940) να τίθεται θέμα και να χρειάζεται για μία τροπολογία να γίνει μία συζήτηση χαμηλού επιπέδου μικροπολιτικής για το αυτονόητο, τι συμβολίζει ο Άγνωστος Στρατιώτης, τι γίνεται εκεί και με ποιον τρόπο πρέπει να περιφρουρούμε την ιστορία και τις μάχες των προγόνων μας».

Ο υπουργός τόνισε με έμφαση ότι η υπόθεση των Τεμπών δεν πρόκειται να ξεχαστεί: «Το θέμα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και εκεί πρέπει να ξεκαθαρίσει το ποιος έχει την ευθύνη. Δεν πρόκειται να ξεχαστεί ούτε να κουκουλωθεί».

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών είναι η ακρίβεια και η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, αφήνοντας αιχμές για τις αντιδράσεις γύρω από την τροπολογία:

«Τα μεγάλα προβλήματα του κόσμου δεν είναι αυτά. Τα θέματα της ακρίβειας, ο τρόπος με τον οποίον ο μισθός πρέπει να αντικατοπτρίζει το κόστος ζωής, πώς πρέπει να στηριχτεί η ελληνική οικογένεια, αυτά θα πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης».

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να δοθούν κίνητρα ώστε να επιστρέψουν στη χώρα οι Έλληνες του εξωτερικού.

Το ταξίδι στις ΗΠΑ και η ενεργειακή συνεργασία

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε επαφές με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την οποία χαρακτήρισε «ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα, αλλά παράλληλα και σκληρή διαπραγματεύτρια».

Όπως σημείωσε: «Η αμερικανική κυβέρνηση έχει στόχο να εξάγει τα επόμενα τρία χρόνια 750 δις ευρώ σε φυσικό αέριο και θέλει να το εξάγει σε φίλους και συμμάχους. Υπάρχει μία μοναδική ευκαιρία συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε η Ελλάδα να καταστεί ενεργειακός πόλος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια συμφωνία θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Κλείνοντας, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας την ανάγκη για σταθερούς διαύλους επικοινωνίας: «Πρέπει να υπάρχει μόνιμη στόχευση των διαύλων επικοινωνίας και χτίσιμο των σχέσεων συνεργασίας και καλής γειτονίας».