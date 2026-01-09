Θεμιστοκλέους: «Eπίκειται η ένταξη των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα»

Στην ένταξη των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα εντός των επόμενων μηνών, καθώς και στην πορεία των κρουσμάτων γρίπης, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως ανέφερε, το προσεχές διάστημα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, με την κορύφωσή τους να τοποθετείται στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Σε συνέντευξή του στη NAFTEMPORIKI TV, ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι προετοιμασμένο, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει λόγος να τρομάζει ο κόσμος». Τόνισε τη σημασία του εμβολιασμού, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, σημειώνοντας ότι έως σήμερα έχουν εμβολιαστεί περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια εμβολίων στα φαρμακεία για όσους επιθυμούν να εμβολιαστούν.

Βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές

Αναφερόμενος στα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, ο υφυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πάγιο αίτημα των νοσηλευτών για ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Όπως δήλωσε, το Υπουργείο Υγείας συμφωνεί με το αίτημα αυτό και στόχος είναι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του ΕΣΥ, ανέφερε ότι το σύστημα διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό που είχε ποτέ. Ειδικότερα, σημείωσε ότι υπάρχουν 10% περισσότεροι γιατροί, 7% περισσότεροι νοσηλευτές και περίπου 7-8% περισσότερο λοιπό προσωπικό.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι οι βελτιώσεις αυτές δεν προέκυψαν «με μαγικό τρόπο», επισημαίνοντας πως ο χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών έχει μειωθεί από 9 ώρες σε περίπου 4. Παράλληλα, με την ενίσχυση του προσωπικού στα ΤΕΠ και τη βελτίωση της οργάνωσης, τα ραντεβού αυξήθηκαν από 4 εκατομμύρια σε 10 εκατομμύρια, ενώ πλέον, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στην Αττική μπορεί κανείς να βρει ραντεβού με γαστρεντερολόγο μέσα σε δύο ημέρες, έναντι αναμονής 8 έως 12 μηνών στο παρελθόν.

Αναφορικά με τα χειρουργεία, σημείωσε ότι υπάρχει σαφής βελτίωση στις λίστες αναμονής, επισημαίνοντας ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα χειρουργεία σε σύγκριση με το 2024.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις υποδομές του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι έχουν ανακαινιστεί χώροι σε μεγάλα νοσοκομεία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον «Ευαγγελισμό», όπου πολλοί όροφοι έχουν ανακαινιστεί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είπε, είναι καλύτεροι ακόμη και από αντίστοιχους χώρους ιδιωτικών νοσοκομείων. Όπως πρόσθεσε, τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση της συνολικής εικόνας του συστήματος υγείας.