Νομοθετική πρωτοβουλία για να ανοίξει ο δρόμος επέκτασης των δραστηριοτήτων των ναυπηγείων Ελευσίνας προωθεί η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος είχε συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «η κυβέρνηση αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η Onex που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από τη ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό διαμετακομιστικό λιμενικό ενεργειακό και αμυντικό τομέα».

«Είναι σαφές ότι με την ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η Ελλάδα δεν καθίσταται μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά ενισχύεται ακόμα περισσότερο η στρατηγική του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σχολίασε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει δύο προτεραιότητες: την ενέργεια και την ασφάλεια. Όπως είπα, είναι ισοδύναμες της εθνικής ασφάλειας. Και είμαστε ευτυχείς να έχουμε ισχυρούς συμμάχους στην Ελλάδα που καταλαβαίνουν τη σπουδαιότητα αυτού του τομέα. Αναμένουμε την επέκταση της χρήσης του λιμανιού της Ελευσίνας ως ένα διαμετακομιστικό κέντρο σε αυτήν την σημαντική γεωπολιτική περιοχή».

