Θεοδωρικάκος: «Θα χρειαστούν και νέα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε πρωινή του συνέντευξη, έκρινε ως εξαιρετικά πιθανή τη λήψη νέων μέτρων για την ανακούφιση των νοικοκυριών εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ προειδοποίησε ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και έκρινε ως «σφόδρα πιθανό ότι θα χρειαστεί πρόσθετη ενίσχυση (σ.σ. τα μέτρα στήριξης), διότι η αβεβαιότητα έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές. Η πληθωριστική πίεση είναι εδώ».

Ερωτώμενος, ειδικότερα, για αυτά ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο.

Αναφερόμενος στα τρόφιμα και τις υψηλές τιμές πώλησής τους ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «ειδικά για τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους».