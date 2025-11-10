Θεσσαλονίκη: «Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Ρέμου» λέει η διοίκηση Αγγελούδη

«Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ούτε για τις άλλες χριστουγεννιάτικες δράσεις μας. Όλα είναι στο πλαίσιο χορηγιών» ήταν η απάντηση που έδωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, σχετικά με την κριτική της αντιπολίτευσης για το πως θα πληρωθεί ο γνωστός καλλιτέχνης στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στη συναυλία και στο χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης αναφέρθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου.«Δεν μας κοστίζει τίποτα. Και τι είδους κοινωνικός και πολιτιστικός ρατσισμός είναι αυτός; Όταν λέτε αυτός είναι της πίστας. Όλα τα είδη της τέχνης έχουν καλούς και κακούς εκτελεστές», τόνισε ο κ.Γάκης. «Μόνο στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η γκρίνια αυτή για το ποιος θα ανάψει το δέντρο», πρόσθεσε.

Διαβάστε ακόμα: Χωρίς μετρό από σήμερα η Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας για έναν μήνα, λόγω δοκιμών

Ο αντιδήμαρχος δήλωσε πως οι προηγούμενες διοικήσεις πέταξαν στις αποθήκες χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, τον οποίο τώρα οι υπηρεσίες τον συντηρούν ώστε να στολιστεί όχι μόνο το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και όλες οι γειτονιές.

Λίγο νωρίτερα η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Θεσσαλονίκη για Όλους» και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου, κατηγόρησε τη διοίκηση λέγοντας «δεν περίμενα ότι θα καλούσαμε τον Ρέμο. Γυρνάτε σε άλλες εποχές, του Ρουβά, των Αγγέλων και γι αυτές κριθήκατε. Όλα είναι θέμα επιλογής και αισθητικής».