Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΥΜΑΘ – Ξενάγηση και ανταλλαγή δώρων

Το κατώφλι του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης πέρασε το απόγευμα της Πέμπτης (04/12) η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Κώστα Γκιουλέκα.



Συνοδευόμενη από τον Αμερικανό πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ, η κα Γκίλφοϊλ έγινε δεκτή σε θερμό κλίμα στο Διοικητήριο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τον χώρο.

Πριν προχωρήσουν στην κατ’ ιδίαν σύσκεψη, ο κ. Γκιουλέκας ξενάγησε την Αμερικανίδα διπλωμάτη στην έκθεση «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», με την ίδια να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πίνακες και τα κειμήλια της ελληνικής ιστορίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων, με τον Υφυπουργό να προσφέρει στην Πρέσβειρα μία σφραγίδα. Σημειώνεται πως η προγραμματισμένη συνάντηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ακυρώθηκε λόγω κωλύματος της τελευταίας.



Η παρουσία της κας Γκίλφοϊλ στη Θεσσαλονίκη θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, καθώς θα παραστεί στο επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).