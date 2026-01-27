Θρήνος για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Με βαθιά οδύνη αντέδρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Η είδηση της απώλειας νέων ανθρώπων, οι οποίοι ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα, προκάλεσε σοκ και θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Πρόεδρος υπογράμμισε πως η απροσδόκητη απώλεια ζωών σε μια στιγμή χαράς, όπως είναι η συμμετοχή και η υποστήριξη μιας αθλητικής ομάδας, «μόνο οδύνη μπορεί να προκαλέσει». Στο μήνυμά του εξέφρασε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται.
Η δήλωση του Προέδρου αντικατοπτρίζει το κλίμα πένθους που επικρατεί, καθώς η αθλητική κοινότητα και η κοινωνία συνολικά θρηνούν για το τραγικό συμβάν που στιγμάτισε ένα ταξίδι χαράς και ενθουσιασμού.
