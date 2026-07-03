Υπόθεση Θάνου Ντόκου: Οι Ρώσοι φαρσέρ, το e-mail και η «υβριδική επίθεση»

Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει η υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου, ο οποίος φέρεται να εξαπατήθηκε από Ρώσους φαρσέρ και να συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη, πιστεύοντας ότι συνομιλεί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ουκρανού προέδρου, Ρουστέμ Ουμέρωφ.

Οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan και Lexus δημοσιοποίησαν βίντεο από τη συνομιλία, κατά την οποία ο κ. Ντόκος φέρεται να συζητά ζητήματα ελληνοουκρανικών σχέσεων, καθώς και το περιστατικό με ουκρανικό drone ανοιχτά της Λευκάδας. Σύμφωνα με το υλικό, γίνεται επίσης αναφορά σε πολιτικές εξελίξεις και ζητήματα ασφάλειας.

Η δημοσιοποίηση της συνομιλίας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα για το επίπεδο προστασίας ευαίσθητων επικοινωνιών σε υψηλόβαθμες κρατικές θέσεις, με την αντιπολίτευση να αντιδρά και την κυβέρνηση κάνει λόγο για οργανωμένη υβριδική επίθεση.

Τι υποστήριξε ο Θάνος Ντόκος

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Θάνος Ντόκος, περιέγραψε στον ΣΚΑΪ την εμπειρία του από τη διαδικτυακή συνομιλία με Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και κατάφεραν να τον εξαπατήσουν.

Όπως ανέφερε, ήταν πεπεισμένος ότι συνομιλούσε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας, καθώς η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοκλήσης, χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να γεννά υποψίες ότι επρόκειτο για απάτη.

«Νόμιζα ότι μιλούσα με τον Ουμέροφ. Ήταν ζωντανά, τον έβλεπα όπως βλέπω εσάς», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη που να παραπέμπει σε ψεύτικη επαφή.

Ο κ. Ντόκος χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ δυσάρεστη εμπειρία», επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αναδεικνύει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας στην παραπλάνηση. «Αισθάνθηκα ότι πλέον δεν μπορεί κανείς να εμπιστεύεται ούτε τα μάτια του», ανέφερε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν και αντιμετώπισε το περιστατικό με έντονο προβληματισμό, καθώς εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και αξιοπιστίας στις διεθνείς επικοινωνίες.

Το «σχέδιο» των φαρσέρ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι δύο φαρσέρ κατάφεραν να αποσπάσουν τη συνομιλία μέσω προσποίησης ταυτότητας, δημιουργώντας την εντύπωση ότι πρόκειται για επίσημη τηλεδιάσκεψη με Ουκρανό αξιωματούχο. Το περιστατικό αναδεικνύει κενά στις διαδικασίες επαλήθευσης και στα πρωτόκολλα ασφαλών επικοινωνιών, τα οποία βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών.

Οι αντιδράσεις και οι φωνές για παραίτηση

Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του Θάνου Ντόκου, κάνοντας λόγο για σοβαρή έκθεση της χώρας και για ενδεχόμενες διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι εγείρονται κρίσιμα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συνομιλίας και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το περιστατικό η κυβέρνηση, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση και άμεσες εξηγήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «σοβαρά κενά κυβερνοασφάλειας» και πλήγμα στην αξιοπιστία του κρατικού μηχανισμού, ενώ άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την άμεση απομάκρυνση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς διερωτάται δημόσια αν ο κ. Ντόκος παραμένει στη θέση του, ενώ το ΚΚΕ συνδέει το περιστατικό με ζητήματα γενικότερης στρατηγικής εμπλοκής της χώρας σε διεθνείς συγκρούσεις.

Τι λένε κυβερνητικές πηγές

Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «υβριδικού χαρακτήρα επίθεση» με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, σημειώνοντας ότι η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο απόπειρας διείσδυσης σε πρωτόκολλα ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, δεν προκύπτει διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας και των επικοινωνιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι παρόμοιες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

«Ένα email στείλαμε και μας απάντησαν»

Όμως, ένας από τους δύο διάσημους φαρσέρ, ο Βλαντιμίρ Κουζντέτσοφ ή Vovan, έσπευσε να απαντήσει μέσω Χ στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

«Highly advanced artificial intelligence» - What a stupid thing the Greek authorities said.

We just wrote an email from gmail to his office and they answered us :))) pic.twitter.com/cZs7kZ5aUE — Пранкер Вован (@evilprank) July 3, 2026

Χαρακτήρισε «ηλίθιο πράγμα» τα περί εξαιρετικά προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης και τόνισε «απλά στείλαμε ένα email από το gmail στο γραφείο του και μας απάντησαν».