Θύμα τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη η Αφροδίτη Λατινοπούλου

Τροχαίο ατύχημα είχε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, όταν 35χρονος οδηγός έπεσε πάνω στο όχημα το οποίο ήταν συνοδηγός η ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής» και, αντί να σταματήσει, εξαφανίστηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ο οδηγός εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τις αρχές και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Λατινοπουλου βρισκόταν στη λεωφόρο Κηφισίας, ως συνοδηγός σε όχημα το οποίο είχε σταματήσει σε κόκκινο φανάρι.

Ξαφνικά ένα άλλο όχημα ήρθε με ταχύτητα από πίσω και έπεσε πάνω στο όχημα που επέβαινε η πρόεδρος της «Φωνή Λογικής» η οποία τραυματίστηκε στον αυχένα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η κ. Λατινοπούλου πήγε στην άκρη του δρόμου ενώ ο οδηγός του άλλου οχήματος αντί να κάνει το ίδιο, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει!

Η ευρωβουλευτής αρχικά μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και λίγες ώρες μετά πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της αργά το βράδυ. Παραμένει, ωστόσο, υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου.

Ο 35χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκατάλειψη μετά από τροχαίο ατύχημα.