Η Έφη Αχτσιόγλου, σε άλλη μία τοποθέτησή της, δεν αποκλείει τη συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά διευκρινίζει πως αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει κάτι δεδομένο».

Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, η κα Αχτσιόγλου παραδέχθηκε πως ο χώρος που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον κ. Τσίπρα είναι ο πιο κοντινός προς τις δικές της αναφορές, αλλά, όπως τόνισε, αυτό που προέχει είναι να συγκροτηθεί ένας ισχυρός πολιτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (...) έθεσε έναν προγραμματικό καμβά, γιατί ακόμη είναι σε ένα γενικό επίπεδο, που κάνει αυτή την πλήρη αντιπαράθεση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά. Δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Είναι νωρίς, αλλά αυτά έχει εκφράσει ως διάθεση. Τώρα, τα υπόλοιπα μένουν να φανούν» επεσήμανε.

Σε σχετική ερώτηση, η ίδια δεν απέκλεισε ο Αλέξης Τσίπρας να επικρατήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Όπως εξήγησε, αυτή η πεποίθηση βασίζεται στη δυναμική που καταγράφεται στην κοινωνία αλλά και την έντονη απαίτηση πολιτικής αλλαγής.

Όσον αφορά στην αποχώρησή της από τη Νέα Αριστέρα και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας, είπε πως ήταν αυτοτελής επιλογή, που συνδέεται με τη διαδρομή και την πολιτική της ευθύνη, επισημαίνοντας ότι θεωρούσε συνεπή στάση την παραχώρηση της έδρας της μετά τη συμμετοχή της στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.