Τη Λούκα Κατσέλη προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Προ ολίγου ο Σωκράτης Φάμελλος επιβεβαίωσε πως επίσημη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας είναι η Λούκα Κατσέλη.

Με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Καταθέτω σήμερα την πρότασή μας για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας μετά από συλλογική απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

«Μία προσωπικότητα, που μπορεί να ενώσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ως μία κοινή υποψηφιότητα των προοδευτικών κομμάτων της χώρας μας. Προτείνουμε την ακαδημαϊκό, πολιτικό και οικονομολόγο, Λούκα Κατσέλη».

Ποια είναι η Λούκα Κατσέλη

«Ένα πρόσωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με εφαρμοσμένες πολιτικές για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των ανισοτήτων, την προστασία των οικονομικά ευάλωτων, την κοινωνική πολιτική και τα εργασιακά δικαιωμάτα», συμπληρώνει ο κ. Φάμελλος.

«Η Λούκα Κατσέλη είναι μία προσωπικότητα με δημοκρατικό ήθος και αξίες, διεθνή εμπειρία, που μπορεί να ενισχύσει με την εκλογή της τον θεσμό, τη Δημοκρατία και τους πολίτες».

«Αναλαμβάνουμε την πολιτική και πολιτειακή ευθύνη, διατυπώνουμε τη δική μας πρόταση. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε απο τη ΝΔ και απο τον κ. Μητσοτάκη, ουτε τον περιμένουμε. Έχουμε θέση, έχουμε άποψη, έχουμε πρόταση και την καταθέτουμε».

Η Λούκα (Λουκία Ταρσίτσα) Κατσέλη είναι Ελληνίδα οικονομολόγος και πολιτικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Απριλίου 1952 και μητέρα της ήταν η ηθοποιός Αλέκα Κατσέλη, πατέρας της ο σκηνοθέτης Πέλος Κατσέλης και αδελφή της η πρώην βουλευτής και ηθοποιός Νόρα Κατσέλη.

Σήμερα είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Οικονομικής του ΕΚΠΑ, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ) και σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πρίνστον (1978, και δύο Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης του ιδίου Πανεπιστημίου στη Διεθνή Οικονομική (MA, 1976) και στην Οικονομική Πολιτική (MPA, 1974).

Το 2017 ανακηρύχθηκε Επίτιμη Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπηρέτησε ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μπίρκμπεκ του Λονδίνου το 1986 και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μεταξύ 1986 και 1987. Το 1987 εξελέγη καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, διετέλεσε Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) από το 1982 έως το 1986, Ειδική Οικονομική Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, Ειδική Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ 1996 και 1997 και μέλος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κατά τις περιόδους 1993-1996 και 1982-1984.

Λούκα Κατσέλη: Η πολιτική σταδιοδρομία

Στις εκλογές του 2007, εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 2009 εξελέγη βουλευτής Β' Αθηνών, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 2012. Στην Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου που σχηματίσθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2009 ανέλαβε καθήκοντα Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2010, οπότε μετακινείται ως Υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο Υπουργείο Εργασίας παραμένει έως τις 17 Ιουνίου 2011.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει διατελέσει Διευθύντρια του Κέντρου Ανάπτυξης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, 2003-2007), μέλος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακής Πολιτικής (CDP) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1996-1999) και σύμβουλος σε πολλούς έγκριτους διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Τράπεζα, o Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) και ο ΟΗΕ.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1983-1986), μέλος της επταμελούς «Επιτροπής Σοφών» για την Αναθεώρηση της Κοινωνικής Χάρτας της Ευρώπης (1995-1997), μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «την Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνική Συνοχή στην Ευρύτερη Ηπειρωτική Ευρώπη» (1991-1992) και Σύμβουλος σε διάφορες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης, έχει υπηρετήσει στη Μολδαβία ως Ειδική Οικονομική Εμπειρογνώμων του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Support to the DCFTA Process in the Republic of Moldova" και υπήρξε μέλος της Συντακτικής Ομάδας της 5ης Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Ανάπτυξη (ERD) με θέμα τις προοπτικές χρηματοδότησης της αναπτυξιακής διαδικασίας μετά το 2015.

Έχει συγγράψει 3 βιβλία και δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στα γνωστικά αντικείμενα της διεθνούς και μακροοικονομικής πολιτικής, επενδυτικής και εμπορικής πολιτικής, αναπτυξιακής συνεργασίας και μεταναστευτικής πολιτικής.

Αποδέχεται την πρόταση

Η Λούκα Κατσέλη με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως αποδέχεται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: «Με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης αποδέχομαι την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ να είμαι υποψήφια για το ανώτατο αξίωμα της χώρας, την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο κ. Σωκράτη Φάμελλο και την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Αποδέχομαι την πρόταση γιατί σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών κλυδωνισμών, οικονομικής αβεβαιότητας και εκτεταμένης ανασφάλειας, όπως η σημερινή, ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας ως εκπροσώπου της χώρας και εγγυητή της ομαλής λειτουργίας της δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να συμβάλει στην ενότητα του έθνους, στην προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και να προάγει τη συμπεριληπτική δημοκρατία, την ουσιαστική προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, το δημόσιο συμφέρον και το «συλλογικό καλό». Καλείται να εμπνεύσει ιδιαίτερα τα νέα παιδιά ότι αξίζει να αγωνίζονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία και μια πιο ασφαλή και ευημερούσα πατρίδα».