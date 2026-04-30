Τι μάθαμε από την έκθεση της Ευρωβουλής για το κράτος δικαίου - Η απάντηση του Κώστα Αρβανίτη στο Reader

«Καταφέραμε να συντάξουμε μια ισχυρή έκθεση που ενισχύει την προστασία των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών» ανέφερε στη συνέντευξη Tύπου για την έκθεση της οποίας ήταν επικεφαλής ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης τονίζοντας παράλληλα πως επετεύχθη ευρεία συναίνεση στις τάξεις των μελών της ευρωβουλής.

Γιατί η έκθεση δεν αναφέρει συγκεκριμένες χώρες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | AP

Για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ειπωθούν πολλά. Σίγουρα για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα μπορύν να ειπωθούν πολλά περισσότερα. Ακόμη και οι επεμβάσεις ενός νέου θεσμού, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τραβούν την προσοχή και δημιουργούν ελπίδα στους πολίτες.

Η έκθεση της ευρωβουλής δίνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε πολλά ζητήματα και κυρίως, τονίζει πως πρέπει να γίνουν περισσότερα. Μεταξύ πολλών, ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την εν λόγω έκθεση είναι πως το 93% των οδηγιών της Κομισιόν επαναλαμβάνονται από την προηγούμενη. Το 2025 δηλαδή μόνο 6% των οδηγιών για το κράτος δικαίου εφαρμόστηκαν από τα κράτη - μέλη.

Παράλληλα, για την επίτευξη ευρείας συναίνεσης κατέστη απαραίτητο να μη γίνουν συγκεκριμένες αναφορές σε χώρες που δεν έχουν εφαρμόσει τα απαραίτητα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη επίτευξης συμφωνίας. Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι η Ουγγαρία.

Τι απάντησε στην ερώτηση του Reader ο Κώστας Αρβανίτης

Ο Κώστας Αρβανίτης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου | Ευρωβουλή

Στη συνέντευξη Τύπου που ο Κώστας Αρβανίτης εξήγησε το πλαίσιο και το περιεχόμενο της έκθεσης, το Reader του έθεσε ερώτημα που αφορούσε το πώς μπορεί το ευρωκοινοβούλιο να επιβάλλει κυρώσεις με πραγματικές συνέπειες για όσους παραβιάζουν το κράτος δικαίου.

«Πρέπει να καταλάβουν τα κράτη - μέλη, και οι πολίτες βεβαίως, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι νομοθετικό όργανο. Πολλές κυβερνήσεις ή υπηρεσιακοί παράγοντες όταν μια απόφαση της ευρωβουλής είναι κοντά στο ιδεολόγημά τους ή τις απόψεις τους και έχουν θέμα με την κοινή γνώμη, λένε μας το επιβάλει η Ευρώπη. Όταν δεν είναι κοντά, μιλάνε για εθνική κυριαρχία» ανέφερε στην αρχή.

«Το άλλο που θέλω να σημειώσω είναι πως το ευρωκοινοβούλιο και οι βουλευτές του, δεν έρχονται ούτε ως τιμωροί ούτε ως δάσκαλοι. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε το πρόβλημα που υπάρχει και το σωστό είναι το κράτος - μέλος να το διορθώσει. Δηλαδή, η δουλειά η δική μας δεν είναι η τιμωρία. Όπως και στο προηγούμενο ψήφισμα του 2024 για τη χώρα μας, είχαμε επισημάνει ότι δεν πρέπει τα κονδύλια να κοπούν από τους νόμιμους δικαιούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τέλος της μέρας, το πρόστιμο το πληρώνουν οι πολίτες» τόνισε κλείνοντας.