Ως βαλβίδα εκτόνωσης στην εσωκομματική «μουρμούρα» του τελευταίου διαστήματος, με στόχο τη φυγή προς τα εμπρός με ενότητα και συσπειρωμένες όλες τις δυνάμεις της παράταξης με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επιδιώκεται να λειτουργήσει η σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στις 11 το πρωί.

Σε μια κρίσιμη περίοδο όπου η ΝΔ διανύει την τελευταία «στροφή» της δεύτερης τετραετίας διακυβέρνησης και διεκδικεί μία τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει σήμα συσπείρωσης. Θα δώσει το βάρος, όπως μεταδίδουν συνεργάτες του, στο να ακούσει τους βουλευτές του κόμματος. Αλλά στο τέλος της ημέρας -παρά τις όποιες ενστάσεις και προβληματισμούς - επιθυμεί να σταλεί το σωστό μήνυμα στην κοινωνία. Αυτό της μοναδικής πολιτικής δύναμης που έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα και παρά τις όποιες αστοχίες της μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο της χώρας και την ατομική και συλλογική προκοπή.

Ναι στον διάλογο χωρίς να «πυροβολούμε τα πόδια μας»

«Η ΝΔ μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο. Πρέπει να μη βάλουμε κάτω από το χαλί τα παράπονα. Κάθε τι που θα πει ο κάθε βουλευτής πρέπει να το ακούσουμε με προσοχή, γιατί αν δεν ήταν οι βουλευτές δεν θα στηριζόταν η κυβέρνηση. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, αυτό, να βγάλει το συμπέρασμα που πρέπει», σημείωναν κυβερνητικές πηγές, δίνοντας το στίγμα ενόψει της τοποθέτησης περισσότερων από 40 βουλευτών που έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται «γαλάζια» στελέχη που έχουν εκφράσει δημόσια διαφωνίες για σημεία της κυβερνητικής πολιτικής και δη για το επιτελικό κράτος και τον χειρισμό των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι πληροφορίες, δε, αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει με εύσχημο τρόπο και την «κόκκινη γραμμή» μεταξύ διατύπωσης ανησυχιών και αμφισβήτησης της κεντρικής γραμμής από την ηγεσία. Το μήνυμα θα είναι: «να μην πυροβολούμε τα πόδια μας».

«Όπλο» στη «φαρέτρα» επιχειρημάτων του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της κυβερνώσας παράταξης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και του ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος έχουν «ευήκοα ώτα» για τους βουλευτές του κόμματος, θα είναι η πρόταση της ΝΔ για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος, που καταρτίστηκε κατόπιν σύνθεσης των σκέψεων που έχει διατυπώσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός, προτάσεων που έχουν καταθέσει περισσότεροι από 50 βουλευτές του κόμματος και συζητήσεων με περίπου άλλους 20.

Οι 3 στόχοι της πρότασης της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους πρόκειται για μία πρόταση που επικαιροποιεί και συμπληρώνει την πρόταση της ΝΔ το 2018, ώστε ν’ αποτελέσει τη βάση συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα σε άλλες προτάσεις ή διορθώσεις. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με συνεργάτες του Πρωθυπουργού, η στόχευση της πρότασης της ΝΔ για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα είναι τριπλή.

Αλλαγές που θα συνδράμουν στην αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Στην οικοδόμηση μιας πιο λειτουργικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Και ένα σύγχρονο Σύνταγμα που «θα απαντά στις προκλήσεις του 2026 και όχι του 1975», υπό το σκεπτικό ότι ο συνταγματικός χάρτης μετρά πλέον 50 χρόνια έχοντας υπηρετήσει το σκοπό του αλλά δεν ανταποκρίνεται πια στις σύγχρονες προκλήσεις, από την Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι την προσιτή Στέγη, τις οποίες ο σημερινός νομοθέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη.

Τι θα πει ο Πρωθυπουργός

Προϊδεάζοντας για το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, συνεργάτες του κάνουν λόγο για μία «βαθιά θεσμική ομιλία» με επίκεντρο την Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποία αντιμετωπίζει υπό τη διπλή οπτική. Ενός συνόλου κανόνων που επιδιώκει να δώσει μια συνολική λύση σε θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του πολιτεύματος και τη δημόσια ζωή που διατρέχουν δεκαετίες. Και της διάνοιξης του δρόμου σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις ενώ χώρα βαδίζει προς την τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κλείσει εκ νέου τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τις οποίες ζητά διαρκώς η αντιπολίτευση. Δίνοντας το περίγραμμα των καθηκόντων της Κ.Ο ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης, του Συνεδρίου της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου και του εκλογικού έτους του 2027. Κατά πληροφορίες, αναμένεται να αναφερθεί και στην αμηχανία της αντιπολίτευσης απέναντι στις θεσμικές αλλαγές τις οποίες εισηγείται η κυβερνώσα παράταξη.

Το χρονοδιάγραμμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Ως προς την αναθεώρηση του Συντάγματος, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εκκινήσει η διαδικασία στη Βουλή μέσα στον Μάιο με την επίσημη κατάθεση της πρότασης της ΝΔ, ώστε η συγκρότηση της ειδικής Επιτροπής να γίνει τον ίδιο μήνα.

Ήδη η ΝΔ έχει θέσει στο δημόσιο διάλογο προς αναθεώρηση τα εξής:

Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο) για την ποινική ευθύνη υπουργών

Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

Άρθρο 30 (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος) για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του ΠτΔ

Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Άρθρο 103 (Δημόσιοι υπάλληλοι) επανακαθορισμό μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη

Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα - συγκεκριμένα για την επιστολική ψήφο) και

Άρθρο 54 (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας) για τον εκλογικό νόμο

Επιπρόσθετα, έχει θίξει τα ζητήματα:

Μέριμνα για την προσιτή στέγη

Δημοσιονομικός «κόφτης»

Λειτουργία των κομμάτων

Κλιματική κρίση.