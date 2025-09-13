Μενού

TikTok Μητσοτάκη για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα»

Όσα αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νέο βίντεο του στο Τik Tok για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ | Intime
Με ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάθε Σάββατο πλέον, το Μετρό, τα λεωφορεία και το τραμ θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, προσφέροντας διευρυμένη πρόσβαση και εξυπηρέτηση στους πολίτες και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα!» σημειώνει στη λεζάντα του βίντεο ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες, που στηρίζουν έμπρακτα αυτή τη νέα προσπάθεια.

Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας και εξυπηρέτησης της νυχτερινής ζωής της πόλης, ενώ έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ.

