Με ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάθε Σάββατο πλέον, το Μετρό, τα λεωφορεία και το τραμ θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, προσφέροντας διευρυμένη πρόσβαση και εξυπηρέτηση στους πολίτες και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα!» σημειώνει στη λεζάντα του βίντεο ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες, που στηρίζουν έμπρακτα αυτή τη νέα προσπάθεια.

@kyriakosmitsotakis_ Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Η απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης της αστικής κινητικότητας και εξυπηρέτησης της νυχτερινής ζωής της πόλης, ενώ έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ.