Τηλεφωνική επαφή Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου: Συζήτηση για την συμφωνία με το Ισραήλ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο , ενώ τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου.
O Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών του.
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