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Τηλεφωνική επαφή Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου: Συζήτηση για την συμφωνία με το Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του Λιβάνου.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο , ενώ τονίστηκε η σημασία εφαρμογής της συμφωνίας-πλαίσιο Ισραήλ-Λιβάνου. 

O Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στη στήριξη του Λιβάνου και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών του.
 

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