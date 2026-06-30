Νετανιάχου: «Δεν φεύγουμε από τον νότιο Λίβανο μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή της Χεζμπολάχ»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρέθηκε στα υπό ισραηλινή κατοχή εδάφη του νοτίου Λιβάνου, διαμηνύοντας πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του.

«Η θέση μας είναι σαφής: δεν θα αποχωρήσουμε από τον νότιο Λίβανο μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή. Και όσο η Χεζμπολάχ παραμένει εδώ, ένοπλη, να μας απειλεί, θα παραμείνουμε κι εμείς εδώ», είπε ο Νετανιάχου σε ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του γραφείο του πρωθυπουργού.

«Λέμε στο Ιράν και στη Χεζμπολάχ: Φύγετε από εδώ, δεν έχετε θέση εδώ… Υπάρχουν δυο κυρίαρχα κράτη που θέλουν να ζήσουν ειρηνικά, να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και την ευημερία τόσο για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ όσο και για τον λαό του Λιβάνου», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Την Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, συμφωνία-πλαίσιο που αποσκοπεί σε «διαρκή ειρήνη». Προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο, με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία