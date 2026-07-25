Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με Μπιν Σαλμάν: Ευχαριστίες για την παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό 'Αμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ (Khalid bin Salman).

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Ο υπουργός μού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία Patriot και για τη συμμετοχή της στη αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία».

Και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας συνεργασίας, συζητήσαμε επίσης για τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας και την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή».