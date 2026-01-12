Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν για ελληνοτουρκικά και εξελίξεις στην περιοχή

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (12/01) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν.

Κατά τη συνομιλία τους, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, καθώς και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη ένταση στο Αιγαίο, με παραβιάσεις από την τουρκική πλευρά, αλλά και περιστατικά παρενόχλησης στη θάλασσα από το τουρκικό λιμενικό σώμα.

Πέραν των ζητημάτων που αφορούν τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών, στη συζήτηση βρέθηκαν και οι εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν, οι οποίες απασχολούν έντονα τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των πρόσφατων πρωτοβουλιών του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.