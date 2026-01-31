Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ρούμπιο – Τι συζήτησαν

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο πλευρές συζήτησαν την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς. Κατά τη συνομιλία, οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τη διαρκή σημασία και τη μακρά ιστορία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
Παράλληλα, στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκαν οι προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα.
Συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.
