Μενού

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Τι συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Reader symbol
Newsroom
Υποδοχή του Αλ Σίσι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Υποδοχή του Αλ Σίσι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι (Abdel Fatah El-Sisi) για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 

Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο  και στην ευρύτερη περιοχή. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ