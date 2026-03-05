Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Αλ Σίσι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι (Abdel Fatah El-Sisi) για τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Kατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στην ευρύτερη περιοχή.
