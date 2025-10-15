Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (Volodymyr Zelenskyy).

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ζελένσκι: Η ανάρτηση του

Με την σειρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανήρτησε στο X για το τηλεφώνημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης μόλις επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ, η οποία σηματοδότησε ένα σημαντικό επίτευγμα για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Και θα ήταν σωστό να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική. Η παγκόσμια ενότητα πέτυχε σε αυτή την περιοχή και τώρα πρέπει να γίνουν όλα τα δυνατά για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας – αυτός ο πόλεμος παραμένει η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας αστάθειας και κινδύνου σήμερα. Αλλά όπως και παντού αλλού, η ειρήνη είναι δυνατή μέσω της δύναμης και, στην περίπτωση της ρωσικής επιθετικότητας, η Ρωσία πρέπει να αναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ουκρανία και για τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά του ενεργειακού μας συστήματος. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αεροπορική μας άμυνα πριν από την έναρξη του χειμώνα. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ζωών, και είμαι ευγνώμων για αυτό», ανέφερε.

I spoke with the Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis.



PM Mitsotakis has just returned from the summit in Sharm El-Sheikh, which marked an important peace achievement for the Middle East. And it would be right to maintain and build on this momentum. Global… pic.twitter.com/nRuZIHzNzc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2025