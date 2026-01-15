Μενού

Την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση Διακομματικής για το αγροτικό

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα, θα συζητηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Βουλή - Μητσοτάκης
Στιγμιότυπο από ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Στις 21 Ιανουαρίου, την ερχόμενη Τετάρτη, μπαίνει προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα έχει ως αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Η πρόταση θα συζητηθεί με τη διαδικασία της γενικευμένης επερώτησης (σ.σ. θα μπορούν να εγγραφούν να μιλήσουν όσοι επιθυμούν) και θα ολοκληρωθεί σε μία συνεδρίαση.

