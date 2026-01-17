Τον Φεβρουάριο η παρουσίαση των προσώπων του κόμματος Καρυστιανού: «Κοινό καλό, όχι χρώματα»

Στο MEGA, όπου τοποθετήθηκε, η κ. Γρατσία, δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, ρωτήθηκε για την ιδεολογία και το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη:

«Η ιδεολογία είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού. Δεν θα υπάρχουν περιοριστικές προσεγγίσεις αναφορικά με στείρες κομματικές αναφορές, αναφορικά με χρώματα κόκκινο, μπλε και όλα τα σχετικά».

Τόνισε ότι η κ. Καρυστιανού ενδιαφέρεται πρωτίστως για τους πολίτες και τη χώρα, εξηγώντας: «Την κα Καρυστιανού την ενδιαφέρουν οι πολίτες και η χώρα. Και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί και καταλαμβάνουν όλους τους τομείς, υγεία, οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, μπορεί να έχουν διαφορετικές κομματικές προσεγγίσεις θεωρητικά, όμως έχουν ένα κοινό, ένα κοινό το οποίο τους ενώνει όλους. Τους ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας και της χώρας μας και το καλό των Ελλήνων πολιτών».

Η κ. Γρατσία αποκάλυψε ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα παρουσιαστούν επίσημα οι θέσεις του κόμματος, λέγοντας: «Προκειμένου ο καθένας να ασκήσει την κριτική του και να διαπιστώσει εάν τον εκφράζει ή όχι»