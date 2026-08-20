Τουρκική «τορπίλη» στα «ήρεμα νερά» του Αιγαίου - «Ψυχραιμία και πλήρη επαγρύπνηση» προτάσσει η Αθήνα

Τις προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας που ανεβάζουν καθημερινά πλέον τους βαθμούς Κελσίου στο Αιγαίο αναλύει η Αθήνα υπό τη φιλοσοφία που ακούει στο δίπτυχο «ψυχραιμία και πλήρης επαγρύπνηση».

Στο «τρίγωνο» Μέγαρο Μαξίμου - Υπουργείο Εξωτερικών - Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι σαφές ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να ταράξει τα έως τώρα «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αφενός ενόψει του νομοθετήματος για το έωλο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», αφετέρου ως σπασμωδική αντίδραση στις νόμιμες ενέργειες της Ελλάδας για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ, με γαλλική πλέον σφραγίδα μετά την είσοδο της Meridiam.

Η είσοδος της γαλλικής διεθνούς κύρους εταιρίας και οι επίσημες υπογραφές προσφάτως στο Μέγαρο Μαξίμου που έδωσαν πνοή επανεκκίνησης στο έργο, πυροδότησαν - όπως εκτιμάται -τον εκνευρισμό της τουρκικής προεδρίας.

Tο κρίσιμο ελληνοτουρκικό crash test

Το «καλώδιο» θεωρείται και το κρίσιμο ελληνοτουρκικό crash test για γερά νεύρα, δεδομένου ότι ενισχύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην «καρδιά» της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και βγάζει τη Λευκωσία από την ενεργειακή απομόνωση.

Μετά το επεισόδιο που προκάλεσε η Τουρκία προ διετίας στην Κάσο, τολμώντας κόντρα σε κάθε έννοια Διεθνούς Δικαίου την παρεμπόδιση των ερευνών πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά ύδατα Ελλάδας, δηλαδή σε διεθνή ύδατα, ουδείς εκ των αναλυτών μπορεί να αποκλείσει μια ένταση επί του πεδίου.

Εξ ού και το βασικό σενάριο επί του οποίου εργάζονται οι επιτελείς της ελληνικής κυβέρνησης είναι το ενδεχόμενο η Τουρκία να επιχειρήσει να μεταφέρει την αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική της «Γαλάζιας Πατρίδας» από το δόγμα στο πεδίο.

Κοινώς, να περάσει από τις επικοινωνιακές συντεταγμένες σε παράνομους χάρτες στη θάλασσα, δημιουργώντας έμπρακτη ένταση που θα ανεβάσει επικίνδυνα το θερμόμετρο.

Το «κακό σενάριο» που επεξεργάζεται η ελληνική κυβέρνηση αφορά στην έξοδο πλοίων για επιτήρηση των περιοχών όπου το πλοίο της γαλλικής Meridiam θα επιχειρήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο έρευνες στο βυθό για την προώθηση του project της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ή ακόμα χειρότερα να αντιδράσει πιο «επιθετικά» στις εργασίες για το καλώδιο Ελλάδας -Κύπρου.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι πάντως ξεκαθαρίζουν ότι το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου θα προχωρήσει «κατά κεραία». Ενώ Αθήνα και Λευκωσία στέλνουν μήνυμα στην Άγκυρα ότι πιθανή αντίδρασή της κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου θα τη φέρει απέναντι και στο Παρίσι, που έχει πλέον άλλο ενδιαφέρον για το έργο.

Τα παράνομα διατάγματα του Ερντογάν

Τα προεδρικά διατάγματα Ερντογάν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου για δύο νέα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο επεκτεινόμενα εκτός δικαιοδοσίας της σε διεθνή ύδατα και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τα οποία απορρίφθηκαν ως «παράνομα» και άνευ έννομων αποτελεσμάτων από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκλαμβάνονται ως αντίδραση στον σαφή οδικό χάρτη που χαράχτηκε για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου ως έργο μεγάλου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και ως «προάγγελος» του νόμου για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα.

Η ένταση εκ μέρους της Άγκυρας ανέβηκε έτι περαιτέρω χθες με την έντονη αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών στο νέο χωροταξικό πλαίσιο της χώρας μας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με τον εκπρόσωπό του, να κάνει το άσπρο – μαύρο αμφισβητώντας την κυριαρχία των ελληνικών νησιών και επαναφέροντας το προκλητικό αφήγημα περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην τουρκική προκλητικότητα, μετά και την επανέναρξη των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου ακόμα και με εικονικές αερομαχίες.

Η ελληνική κυβέρνηση πάντως στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι με «όπλα» το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας δεν προτίθεται να κάνει βήμα πίσω από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την προάσπιση των συμφερόντων της χώρας, ρίχνοντας εκ των προτέρων τον «μουτζούρη» για οτιδήποτε συμβεί στην Τουρκία, η οποία είναι εμφανές ότι έχει παράλογες αξιώσεις.