Μενού

Τούρκος ΥΠΕΞ: Συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν τον Φεβρουάριο

Η οριστική ημερομηνία της συνάντησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ακόμα υπό εξέταση.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Κυριάκος Μητσοτάκης - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ενημέρωσε πως ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εντός του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε σε ερώτηση ανταποριτή του ΣΚΑΪ, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε πως γίνεται συζήτηση σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της συνάντησης.

Ερωτώμενος για το τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντηση των δύο πλευρών στάθηκε σε ζητήματα που απασχολούν πάγια της ελληνοτουρκικές θέσεις.

«Να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής» είπε, ειδικότερα. 

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα διεθνούς πολιτικής, εκφράζοντας την εναντίωση της Άγκυρας σε επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. 

Ενημέρωσε, επίσης, ότι έχουν διεξαχθεί συνομιλίες για μια πιθανή αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ