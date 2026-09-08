Οι σχέσεις Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου, ζητήματα ενέργειας και τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή ήταν μερικά από τα φλέγοντα θέματα της ατζέντας στην τριμερή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της Τριμερούς, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Ενέργειας της Αιγύπτου, γεγονός που αποτυπώνει και τη βαρύτητα που δίνεται στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Τουρκία

Με φόντο την Τουρκία και το διεθνές δίκαιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει», δήλωσε.

Με αφορμή την συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου που απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε: «Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, αναφορικά με τη Γάζα, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας σε μια δίκαιη ειρήνη στη βάση της λύσης των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας τον «αναντικατάστατο ρόλο» της Αιγύπτου στην επόμενη ημέρα. Αναφερόμενος στον Λίβανο, διαβεβαίωσε ότι η ελληνική στήριξη προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας θα είναι αμέριστη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Λιβύη, με τον πρωθυπουργό να τάσσεται υπέρ της ενότητάς της και να συνδέει τις εξελίξεις με την ανάγκη περιορισμού των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, συγχαίροντας παράλληλα την Αίγυπτο για τη στάση της στο ζήτημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι μια βιώσιμη λύση αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Χριστοδουλίδης: «Σεβασμός στο διεθνές δίκαιο»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «από το 2014 έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα, το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται συνεχώς». Πρόσθεσε ότι το σχήμα αυτό εδράζεται σε μια θετική προσέγγιση, στηριζόμενη σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή».

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Ο πρόεδρος της Κύπρου ανέφερε ότι οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προχωρήσαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς».

Την ίδια ώρα, επισήμανε ότι οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία, σταθερότητα, σχέσεις καλής γειτονίας και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο εντασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών και υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών.

Αλ Σίσι: «Η κοινή βούληση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου μπορεί να εδραιώσει την ειρήνη στην περιοχή»

Στη στρατηγική σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου αναφέρθηκε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αμπνέλ Φατάχ αλ Σίσι, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία των τριών χωρών αποτελεί πρότυπο περιφερειακού συντονισμού και μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ειρήνης.

Ο κ. αλ Σίσι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα αποτελεί σημαντικό έργο για την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Κύπρο για το φυσικό αέριο και τη μεταφορά του μέσω των αιγυπτιακών υποδομών προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Στο οικονομικό πεδίο, τόνισε τις δυνατότητες ενίσχυσης των επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας, του τουρισμού, της βιομηχανίας, της υγείας, της εκπαίδευσης και των υποδομών.

Ο Αιγύπτιος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις περιφερειακές εξελίξεις, εκφράζοντας τη στήριξη της Αιγύπτου στην αποκλιμάκωση και την προώθηση πολιτικών λύσεων. Για το Παλαιστινιακό, επανέλαβε την απόρριψη κάθε προσπάθειας εκτοπισμού των Παλαιστινίων και υποστήριξε τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής λύσης στη Λιβύη, αποχώρησης των ξένων δυνάμεων και διαφύλαξης της ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Αναφορά έγινε ακόμη στην κατάσταση στο Σουδάν και στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κλείνοντας, ο Αλ Σίσι επανέλαβε τη δέσμευση των τριών χωρών να ενισχύσουν περαιτέρω το πλαίσιο συνεργασίας τους, με στόχο τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή.